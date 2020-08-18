台灣與非洲不被承認「索馬里蘭」互設代表處 北京反對

▲ 台灣與非洲不被承認「索馬里蘭」互設代表處 北京堅決反對

台灣與非洲不被承認國家「索馬里蘭」開展關係，互設代表處。台灣駐索馬里蘭代表處周一（17日）正式開館。索馬里蘭是從主權國家索馬里境內分裂出來政治實體，地位一直未獲國際承認。在北京，中國外交部對台灣當局與索馬里蘭互設所謂代表處，表示堅決反對。

索馬里蘭在哪裏？

索馬里蘭（Somaliland）位於非洲之角，是索馬里（Somalia）境內北部一片地區，人口約350萬，面積約17.6萬平方公里，相當於約160個香港，或5個台灣。

索馬里蘭北臨亞丁灣，與也門隔海相望，西接主權國家吉布提，南靠埃塞俄比亞，東面則是索馬里其他地區。

索馬里蘭首府是哈爾格薩（Hargeisa），索馬里首都則摩加迪沙（Mogadishu）。

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索馬里蘭背景如何？

索馬里蘭地區古時在埃塞俄比亞帝國勢力範圍，接受後者宗主權，16世紀上半葉曾起兵反叛但失敗。

歐洲人殖民非洲後，英國1888年設立英屬索馬里蘭保護國。

1960年，英屬索馬里蘭，與意屬索馬里蘭（今天索馬里的其餘部分）一同獨立，並合併成為主權國家索馬里。

索馬里在80年代末爆發內戰，至1991年結束，結果是索馬里蘭單方面宣佈從索馬里獨立。索馬里蘭有自己的護照和貨幣，但至今不獲國際承認。

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索馬里蘭有誰承認？

索馬里蘭並不是聯合國及其附屬組織成員，僅少數國家和地區與索馬里蘭維持有限度關係。

資料顯示，向索馬里蘭派駐大使的，唯有埃塞俄比亞一國。吉布提、土耳其則向索馬里蘭派駐領事。英國、丹麥等在索馬里蘭設有聯絡辦公室。

索馬里蘭在其他國家和地區設立代表處數目則較多，地點包括中國北京、美國華盛頓、法國巴黎、澳洲坎培拉等。

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台灣承認索馬里蘭了嗎？

不算是。台灣與索馬里蘭今次僅互設代表處，而非「建交」。

不少國家和地區都容許索馬里蘭前來開設代表處，但與索馬里保持關係，理論上承認索馬里蘭是索馬里一部分。

台灣今次舉動較吸引眼球之處，相信是容許索馬里蘭在台設館的同時，前往索馬里蘭設館。

索馬里1960年獨立之初，就與新中國建立外交關係，從未承認「中華民國」。

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北京有何反應？

中國外交部對台灣與索馬里蘭互設代表處，表示堅決反對。

外交部發言人趙立堅周二（18日）表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認國際關係準則和國際社會普遍共識。

趙立堅指出，中方堅決反對台灣同索馬里蘭互設官方設置機構，或進行任何形式官方往來。他批評台灣民進黨當局病急亂投醫，圖謀在國際上搞分裂活動，絕對不會得逞。

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責任編輯：連兆鋒