▲ 中印邊境仍緊張 美媒：解放軍殲-20戰鬥機部署新疆

中印邊境緊張局勢持續的敏感時刻，美媒報道稱，有商業衛星拍攝到中國空軍在新疆和田機場部署殲-20戰機，是外國衛星首次拍攝到中國在南疆地區部署殲-20。值得留意的是，解放軍西部戰區某部的殲-16殲擊機、轟-6K轟炸機也在近期部署到新疆各個機場。

據美國《福布斯》新聞報道，近日，有商業衛星拍攝到中國空軍在新疆和田機場部署殲-20戰機。和田機場是新疆主要的軍事機場之一，距離中印邊境拉達克地區大約有300公里。

報道分析指，殲-20的部署無論有多短暫，都標誌着北京方面的決心，關係到中國與印度爭奪對喜馬拉雅山有爭議地區的影響力。但認為部署兩架殲-20的實戰意義不大，因為如果西部戰區只在和田部署兩架殲-20，即殲-20每天最多只能執行一次巡邏任務。

殲-20是中國第5代隱形戰鬥機，福布斯指出中國空軍僅擁有約40架殲-20，目前尚不清楚解放軍到底在和田機場部署了多少架殲-20。

事實上，除了殲-20近期被部署到和田機場，殲-16、轟-6K等新型戰機也曾經部署到新疆喀什機場。內媒引述報道指出， 中國空軍7月1日發布的宣傳片中，也出現過西部戰區某旅殲-16掛載霹靂-15遠程空空導彈高原實彈戰備值班的畫面。

而中印邊境的緊張局勢還在繼續，報道稱，印度正在邊境地區部署戰機和直升機，除了已經部署蘇-30、米格-29，和米格-29k戰鬥機，亦已向中印邊境拉達克地區部署兩架印度國產輕型戰鬥直升機的原型機。

今年6月，中印爆發40年來最嚴重邊界衝突。中國國務委員兼外交部長王毅隨後與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）通電話，就緩和兩國邊界事態達成積極共識，雙方同意盡快完成雙方一線部隊脫離接觸進程。惟印度其後接連下發App禁令，中國駐印度大使孫衛東表示，中印關係發展又到了關鍵時刻，稍有不慎，就有「打破杯子」的風險。

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責任編輯：馬佩君