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【內地水災】習近平赴安徽考察 察看淮河水情並慰問災民

社會熱點 20:23 2020/08/18

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據央視報道，中共總書記習近平今日（18日）赴安徽考察調研。當天下午，他先後來到阜陽市阜南縣王家壩閘、紅亮箱包有限公司、蒙窪蓄洪區曹集鎮利民村西田坡莊台，察看淮河水情，走進田間地頭，了解當地防汛救災和災後恢復生產等情況，看望慰問受災群眾。

內地安徽等地上月持續暴雨，7月20日，阜陽市阜南縣淮河王家壩通向蒙窪蓄洪區的進洪閘開啟，是13年來首次。當地緊急轉移兩千多居民。

水利部副部長葉建春13日表示，今年以來全國634條河流發生超警以上的洪水，長江、淮河、太湖流域發生嚴重的汛情，洪澇災害已造成6346萬人次受災，死亡失蹤219人，塌房屋5.4萬間，直接經濟損失1789.6億元。

而內地水災仍持續，四川省防汛抗旱指揮部周二（17日）清晨5時啟動最高級、即一級防汛應急響應，為四川歷史上首次。水利部長江委水文局今日宣布，長江第5號洪水在上游形成，長江三峽水庫周四（20日）將出現每秒7.4萬立方米入庫洪峰，是建庫以來最大流量。

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責任編輯：蒯宇澄

經濟 水災 暴雨 習近平 中國共產黨

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