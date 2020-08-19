▲ 【中美角力】特朗普自稱推遲中美貿談「不想與中國說話」

中美貿易協議對話原定上周末舉行，據報因為時間協調原因無限期推遲，美國總統特朗普最新則自稱，是自己推遲了中美貿易協議對話，因為自己「現在不想與中國說話」。特朗普被問及美國會否退出中美貿易協議時，也在鏡頭前表現很無棱兩可，稱「我們等着瞧」。

特朗普周二（18日）在美國亞利桑那州舉行競選造勢活動時表示，是他取消了上周末中美貿易協議對話。特朗普也再次就新冠肺炎疫情攻擊中國，稱中國「對世界做的事無法想像」。

路透社較早前則報道，上周六（15日）中美貿易協議對話押後，是因為中美日程安排協調原因，並讓美方有更多時間增加對華出口。消息人士指，鑑於中國官方高層「北戴河會議」近日舉行，中美貿易協議對話因而推遲，並不反映中美貿易協議出現問題。

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中美貿易戰第一階段協議今年2月生效，雙方原定半年對話檢視協議執行情況一次。但由於疫情令美國增加出口貨規模未有達標，押後對話能讓中國有時間買入更多美國貨，「令對話在政治上好看一些」。

美國11月3日大選在即，特朗普民調大幅落後拜登約8個百分點下，近期大打「中國牌」期望挽回劣勢。

特朗普此前也將中美貿易協議與疫情一起談，稱中美貿易協議「已無太大意義」，「美國對中國看法比8個月前不同」。但分析認為，特朗普放棄中美貿易協議機會頗低，因為這不但是他任內政績亮點，放棄的話更意味承認自己失敗。

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責任編輯：連兆鋒