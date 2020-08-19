【中美角力】美軍艦首通過台海中線以西！解放軍全程監視

▲ 美軍艦首通過台海中線以西！歷來最迫近大陸沿岸

中美在台海及東海的角力持續，美軍的伯克級神盾驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89），昨於馬祖東引島東南方海域現身，通過台灣海峽且沿接近對岸海岸線的海峽中線以西航行，後方跟著052D「南京艦」，是美軍首次通過台海中線以西，並且與大陸沿岸最逼近的一次。

在台灣，國防部今早透過聲明表示，一艘美作戰艦由北向南航經台灣海峽，續向南航行。台灣軍方指出，美艦經台灣海峽執行一般航行任務，台軍運用聯合情監偵作為，全程掌握台海周邊海、空域相關動態，狀況正常。

解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校表示，東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟踪監視。

發言人指，近來，美在涉台問題上消極動作不斷，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。正告美方任何破壞「一個中國」原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益，損害兩岸同胞共同福祉，給本地區和平穩定帶來現實威脅，是極其危險的。戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。

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聯合新聞則報道，針對美軍艦艇動態，解放軍海軍舷號155的052D飛彈驅逐艦「南京艦」曾尾隨監控；而台灣海軍則由淡澎海偵的成功級艦監控雙方動態。

此外，4架美軍B-1B轟炸機昨也分別從關島、北太平洋一帶飛行，路過日本、沖繩和東海空域，甚至一度掠過大陸的東海防空識別區。

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至於有指美軍一架EP-3E電偵機18日曾進入北台灣空域穿梭飛行，且疑似於松山機場降落，台灣軍方今強調是假消息。

事實上，中美在台海的操作正引起各方擔憂。《環球時報》17日曾發表社評呼籲，在台海地區解放軍、美軍和台軍都應該恪守「不開第一槍」的原則，並通過官方渠道將這一態度彼此告知。

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責任編輯：游昊雲

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