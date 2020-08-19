台灣擬封殺愛奇藝、騰訊　9月3日禁大陸OTT投資

台灣擬封殺影視平台愛奇藝、騰訊！台當局經濟主管部門發布消息指，將在台灣地區代理或經銷大陸地區的互聯網視聽服務（OTT-TV）納入商業禁止項目表。9月1日預告期滿後，規劃於9月3日正式公告。

該部門點名北京愛奇藝科技公司，於2016年申請來台投資設立子公司，但其規劃經營的OTT-TV業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來台投資的項目，因此並未核准。然而，OTT-TV通過網絡特性，達到在台「違法落地」的效果。

該部門稱，為防止大陸地區OTT-TV（如愛奇藝、騰訊等）通過代理或經銷等迂迴方式在台灣「非法經營」，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定，會商台當局OTT-TV服務主管部門，昨天（18日）預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。該辦法9月3日正式公告後，違反者將被查處。

今年7月，台當局通訊傳播事業主管部門通過互聯網視聽服務管理相關辦法草案，納管境內外OTT從業者，被認為是針對大陸OTT從業者，因此也被台灣輿論稱為「愛奇藝、騰訊條款」。

台灣「陸委會」發言人邱垂正曾向《日經新聞》表示，大陸正加速對台灣的「文化滲透」。國台辦發言人馬曉光否認指控，稱這是民進黨蓄意在兩岸同胞之間製造隔閡，升高敵意，破壞兩岸關係。

楓林網涉盜版侵權遭查封 小鴨影音momovod等一夜消失

【宅經濟】愛奇藝首季收入增9% CEO揭演員片酬高峰時達1.5億以上

【兩岸角力】兩大陸記者被逐離台 國台辦︰民進黨當局須承擔後果

【中美角力】媒體戰升溫 鳳凰衛視旗下電台被美國禁止播報

瑞幸愛奇藝好未來接連涉造假數 中概股再受狙擊是否巧合？

「今日頭條」涉擅播《延禧攻略》 愛奇藝入稟索償3000萬

《中國要聞》百度系進軍體育賽事市場，愛奇藝聯新英體育成立合資