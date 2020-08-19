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【颱風海高斯】風暴下珠海停工停市 當地狂風暴雨廣深交通停擺（有片）

社會熱點 11:47 2020/08/19

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風暴下珠海停工停市 當地狂風暴雨廣深交通停擺

颱風「海高斯」的中心已於今早6時前後在廣東省珠海市金灣區沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有12級（35米/秒），中心最低氣壓970百帕，將以每小時20至25公里時速向西偏北方向移動，穿過江門台山、陽江陽春、雲浮，強度減弱，下午移出廣東省進入廣西境內，今日有暴雨到大暴雨，局部地區有特大暴雨。

據珠海氣象局，海高斯已於今晨6時在珠海金灣區沿海地區登陸。珠海市颱風紅色預警信號、暴雨橙色預警信號生效。全市停工、停業、停市、停課。此外，根據珠海市三防指揮部公告，為確保交通安全，暫時封閉港珠澳大橋、珠海連接線、珠澳口岸人工島施工便橋。

【數據統計】過去11年 颱風後復市港股跌多升少？

【颱風交通消息】尖沙咀有市民打算乘渡輪過海白走一趟　天星小輪現時暫停服務

●珠海機場取消67航班

截至9:00，珠海機場取消進出港航班共67班。其中，取消出港航班34班，取消進港航班33班。目前候機樓內旅客較少，機場運行保障正常。

●廣州白雲機場15航班備降或返航

受颱風海高斯影響，白雲機場通行能力下降。今早，白雲機場已有15個進港航班備降或返航，54個進港航班取消，113個進港航班延誤；出港航班中75個班次延誤、48班次取消。

●廣州南站部份列車停運

今日由廣州南站開出的深湛鐵路方向列車全部停運。

【最新颱風消息】改掛3號風球  附主要交通安排 港交所午巿開1:30

【開市安排】天文台上午11時至中午期間改發3號風球　若12時後改發3號風球全日停市（表列復市時間表）

●廣州水上公交全線停航

廣州公交集團客輪有限公司昨發佈，受到海高斯強熱帶風暴影響，依相關規定,廣州公交集團客輪有限公司所有碼頭全線停航，復航時間視天氣情況另行通知。

●深圳至湛江列車全部停運

深圳至湛江方向列車全部停運，具體車次如下：深圳北-湛江西G9656次、汕頭-湛江西G6088次、汕頭-湛江西G6084次、深圳東-湛江 k1232次。

●南航取消深圳37個航班

截至昨晚9時為止，南航取消8月18日、19日在深圳機場進出港的37個航班。對於提前取消的航班，南航官方客服熱線95539、直屬售票處、銷售代理將通過短信、電話、郵件等方式通知受影響旅客，同時將為旅客妥善辦理退票或變更服務。

【颱風海高斯】衞生署深喉唾液樣本收集點暫停開放 　運輸署西貢派發樣本服務延期

【颱風海高斯】天文台在上午11時至下午1時內改發3號強風信號　間中有狂風大驟雨及雷暴

【內地水災】長江5號洪水流量將創紀錄 熱帶風暴海高斯靠近廣東

【內地水災】習近平赴安徽考察 察看淮河水情並慰問災民

責任編輯：游昊雲

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