▲ 【中美角力】特朗普選前改變對中國核談策略 先求與俄普京達協議

美國11月3日大選在即，美國總統特朗普大打中國牌，唯獨一方面對中國有所「鬆動」。美國正式改變要求中國加入美俄現時核裁軍談判主張，表明會先尋求與俄羅斯達成協議。美媒稱，華府此舉打開了美俄在美國大選前敲定協議、特朗普與普京會面的大門。美國官員認為，沒有必要讓中國成為美國取得與俄羅斯協議的阻礙，但美方仍然堅持，中國往後應該加入談判，與美俄接受同等戰略武器限制。

美俄核裁軍談判本周再於奧地利維也納舉行，美國軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）周二（18日）向記者表示，自己相信美俄兩國總統會有意合作。「美方定出了我們希望從俄羅斯得到的東西，現在的問題是俄方是否準備好和我們一道走下去。」

美國此前一直主張中國加入美俄核裁軍談判，作為美國與俄羅斯達成協議的前提。比林斯利此言反映，特朗普政府已改變策略，期望在美國大選年先爭取與俄羅斯達成協議，之後才設法讓中國加入美俄核裁軍體系。

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中國核彈頭數量遠遠少於美俄，美國要求中國加入裁軍主張遭中方抵制，也得不到俄羅斯響應，這反而成為美俄為兩國核裁軍協議續約的阻礙。美方現時改變主張，一名前官員向《華爾街日報》直言，美俄控制核武器數量是如此重要，不應該受到中國加入談判微乎其微的機會捆綁。

比林斯利表明，美國現時即時目標是與俄羅斯達成框架協議。但他堅持，美國會在適當的時候，尋求擴大美俄核裁軍條約，將中國納入軍控體系。

美俄《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，簡稱New START）會在2021年2月到期。條約規定，美俄部署核彈頭數目不得超過1,550枚、部署搭載核彈頭的導彈數目不得超過700枚。中國現時核彈頭總數僅300餘枚，美方則以其猜想之未來數量會有所增加為由，要求中國一同接受限制。

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責任編輯：連兆鋒