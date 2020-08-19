【新冠肺炎】武漢泳池3000人貼身派對  世衛恐播毒死人（有片多圖）

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新冠肺炎全球疫情反彈，多國確診和死亡個案再增加。惟湖北武漢近日卻舉行一場稱3000人參加的泳池派對（Party），現場擠滿人潮，身體貼身體，遑論社交距離。此事引發國內外輿論嘩然，世界衛生組織專家周二急籲人們發揮責任感，遏止疫情，更暗指這類人群聚集活動一旦播毒、隨時導致人命損失。
武漢是全球首個通報新冠肺炎確診病例的地方。法新社17日發布一輯相片，反映當地一個泳池，正在舉辦大型活動；大批民眾坐在游泳圈上，放眼望去人潮擠爆，未遵守社交距離，也未戴口罩。
新華社亦有對此報道，指現場是武漢「瑪雅海灘水上樂園」，泳池方面已做好新冠肺炎防控措施，包括只開放3,000名「經檢查後證明健康無染病」的民眾入場。
官媒稱進場者都有健康證明
園方又指雖然園區在6月25日重新開園，但暴雨、洪水接踵而來，生意一直到8月才有所恢復，園區為了刺激觀光人潮，推出在地民眾、女性等半價優惠活動，並推出其他一系列活動吸引外地遊客。
《湖北日報》則指，武漢其他有開業的主題公園或泳池，均是透過預約制度來限制入場人數。
但這個「沙甸魚式」泳池派對，在國內外輿論場引起迴響。《紐約郵報》更以「令人震驚」來形容。
世界衛生組織（WHO）周二在日內瓦舉行視訊記者會，有媒體問及此事。
世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，她看到這張相片，也可能會在許多國家看到相同的照片，雖然人們不應該因為想回歸正常生活就受指責，但世衛的訊息是，人們、特別是年輕人在疫情中並非無敵。
世衛：年輕人沒免疫 一樣會死
范科霍芙：
大家看到有年輕人最後進入重症加護病房，甚至因病毒而死亡，還可能將病毒傳播給年長等高風險者。
她籲請年輕人應避免前往擁擠之處，只有對自己及他人負責才能控制疫情。
全球疫情仍在蔓延，多國確診個案反彈，范科霍芙在此似在暗指，此時舉辦人群聚集活動、倘散播病毒，會有人命風險。
另外，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會表示，這場疫情是史上，國際社會在物資供應和物流上所面臨最嚴峻的挑戰之一。疫情爆發時，部分國家對物資供應的民族主義態度，讓病毒傳播加劇，是導致全球供應鏈失靈的原因之一。
譚德塞說，先前學到的經驗和教訓是，雖然各國領導人盼優先保護國民，但結束疫情和重啟經濟最快速方式是，優先保護各地高風險族群。隨著藥品和疫苗逐漸出現，必須防止疫苗的民族主義再現。
他指出，世衛與各國和民間部門合作加速疫苗研發，以確保疫苗能送到世界每一個有需要的人手中。
責任編輯：鄧國強
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