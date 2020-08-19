【台海局勢】央視：武統台灣一旦觸發 「首戰即終戰」

台海局勢緊張升溫之際，中央電視台發表 海峽時評，稱美台勾結挑釁必將遭到堅決打擊，警告可能 開展環島大演習甚至是台灣島上空的演習，稱 解放軍的實力、信心與決心決定了「武統」一旦觸發，「首戰即終戰」。 民進黨當局如果繼續迷信「倚美謀獨」的幻夢，最終必將自己扣動自我毀滅的扳機。

文章開首提到， 在美國衛生部長阿扎 （Alex Azar） 訪台結束之際，解放軍東部戰區公布，近日在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。解放軍罕見地將演習與地區局勢相關聯，是對美台「切香腸」惡劣行徑的嚴正警告，表明任何威脅中國核心利益的行為必將遭到堅決打擊。

文章指出，近期美高官公然訪台，升高挑釁層級；民進黨當局卻甘當「倒貼棋子」，附和美國印太戰略，在美軍機穿台、美戰機貼近台灣偵察、天價對台軍售等方面大開綠燈，使台海地區和平穩定亮起紅燈。 紅燈不可闖，解放軍發起針對「台獨」的演練，範圍覆蓋台灣海峽及南北兩端，三面合圍呈關門打狗之勢，展示出解放軍在台海地區具備全地域持續性武力鎖島的實戰能力。

解放軍如此大方「秀肌肉」，足夠令島內「台獨」勢力細思恐極，也令美國 忌憚三分 ，隨即宣布列根號航母駛出東海。

文章警告，台灣承受不起戰爭的後果，美國也不是「台獨」的免死金牌。 民進黨當局「倚美謀獨」、「以武拒統」氣焰越囂張，解放軍採取軍事行動予以反制的層級也就越高，今天是台灣海峽加南北兩端的演習，明天開展環島大演習甚至是台灣島上空的演習也不是沒有可能。

解放軍的實力、信心與決心決定了「武統」一旦觸發，「首戰即終戰」。

最後，文章指出「玩火者，必自焚」。 解放軍將採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。 民進黨當局如果繼續迷信「倚美謀獨」的幻夢，最終必將自己扣動自我毀滅的扳機。

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