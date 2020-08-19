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長江三峽水庫明迎建庫以來最大洪水 水利部提升應急響應

社會熱點 11:47 2020/08/19

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內地水災持續，水利部表示，長江發生流域性大洪水，預計20日（明日）三峽水庫將出現建庫以來最大入庫洪峰76000立方米每秒。針對當前汛情形勢，水利部於今日9時將水旱災害防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。

水利部指出，將進一步加密水情監測和滾動預報頻次，科學精細調度長江三峽等水庫群，做好洪水防禦工作。目前，水利部工作組正在重慶、四川防洪一線協助指導洪水防範應對。

另據水利部網站，近一周，長江上游嘉岷流域接連發生兩次強降雨過程，過程降雨集中、強度大、極端性強。水利部預計19、20日，長江上游寸灘、三峽水庫入庫將分別出現74000立方米每秒左右的洪峰流量，均為1981年以來最大洪水，也是三峽建庫以來最大入庫洪水，預計三峽水庫入庫流量超過50000立方米每秒的持續時間將達5天。水利部會將適時調整三峽下泄流量，統籌減輕庫區和下游防洪壓力。

目前，重慶市水利局已啟動Ⅰ級應急響應全力應對。

習指要提高抗災能力 水利股大升

今日A股水利板塊大漲，截至上午收市，青龍管業、國統股份、錢江水利漲停、大元泵業漲逾6%。

中共總書記習近平昨日赴安徽勘災。官媒今日報道，習近平在視察時說，一直牽掛災區的民眾；並稱「愚公移山、大禹治水，中華民族同自然災害鬥了幾千年，積累了寶貴經驗，我們還要繼續鬥下去」。

習近平又說，「這個鬥，要尊重自然，順應自然規律，與自然和諧相處。全面建設社會主義現代化國家，我們要提高抗禦災害能力，在抗禦自然災害方面要達到現代化水平」。

【內地水災】習近平赴安徽考察  察看淮河水情並慰問災民

【長江暴雨】四川洪水淹到樂山大佛腳趾 1949年來首次

【內地水災】逾6千萬人受災 當局料主汛期延至下月底

責任編輯：蒯宇澄

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