▲ 【中美角力】美國57%人不認同特朗普處理與中國關係 經濟仍是強項

中美關係在美國大選臨近之際愈發緊張。美國權威民調機構蓋洛普（Gallup）最新調查顯示，美國人對總統特朗普工作認可程度只有42%。各項細分之中，經濟仍是特朗普的強項，但新冠肺炎疫情是為特朗普最大弱點。民調亦顯示，多達57%人並不認同特朗普處理與中國的關係。

蓋洛普本周公佈8月舉行總統工作滿意程度民調結果，特朗普整體認可度雖持續較6月今年低位38%反彈，但仍只有42%，不認可程度則達到55%。

特朗普工作認可度在5月時仍有49%，但在近月顯著下滑，相信與美國新冠肺炎疫情持續擴大有關。特朗普近期則頻頻就多個議題攻擊中國，也多次將美國疫情怪在中國身上。

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民調亦顯示，處理疫情是特朗普政績最大弱點，受訪者不滿意程度達63%，為各個細項分中最高；種族問題、教育也是特朗普的弱項，不滿意程度均為62%。

對於特朗普處理中美關係，57%受訪者表示不認同，認同的幅度則為40%。對特朗普外交的評分也相約，不滿意的有56%，滿意的有41%。

經濟則依然是特朗普的強項，滿意程度為48%，在各項中最高，但仍低於不滿意的51%。

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美國大選2個半月後就要投票，決定特朗普會否主宰白宮多4年。蓋洛普指出，特朗普工作滿意度仍低於50%，未能滿足在位總統成功連任的一個關鍵指標，而民眾對特朗普處理經濟的滿意程度，亦比今年較早前明顯地低；若特朗普能專注經濟，尤其明確顯示美國正在復甦，相信則能提高連任機會。

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責任編輯：連兆鋒