【中美貿易協議】中國再買19.5萬噸美國玉米 白宮稱未有中美談判日期

中國持續採購美國農產品，以 履行中美貿易戰第一階段協議承諾。 美國農業部周二（18日）表示，中國買家已達成購買19.5萬噸美國玉米的協議。由於國內玉米價格飆升，加上兩年前首次發現致命豬瘟以來，生豬數量反彈速度快於預期，中國對飼料用玉米的需求增加， 7月30日，中國買家單日購買創紀錄的193.7萬噸 美國玉米 。

增加從美國的進口，有助北京履行購買更多美國農產品的承諾， 根據中美貿易戰第一階段協議，中國承諾購買價值365億美元的美國農產品，但在今年已經過半，中國距離實現這一承諾仍非常遙遠。 美國統計局數據顯示，截至6月份，美國僅向中國出口了72.74億美元的農產品。

中美貿易高級官員，評估中美貿易戰第一階段協議執行的視像會議，突在據報上周六（15日）舉行前夕延遲，美國總統特朗普表示，是他推遲了這一評估，因為他對中國處理新冠疫情的情況感到不滿。

白宮幕僚長 梅多斯（Mark Meadows） 在空軍一號總統專機上向記者表示， 中美談判尚未重新安排日期，但針對第一階段貿易協議中的中方承諾，美國貿易代表萊特希澤維持與中方官員的固定聯繫。

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責任編輯：馬佩君