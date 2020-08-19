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商務部：下半年中國服務貿易形勢依然嚴峻複雜

經濟脈搏 12:56 2020/08/19

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商務部服貿司司長冼國義今日表示，境外新冠肺炎疫情仍在蔓延，國際需求大幅萎縮，下半年中國服務貿易發展面臨形勢依然嚴峻複雜。

上半年中國服務貿易規模下降

他在新聞發布會上稱，今年以來疫情全球暴發，服務貿易受到較大衝擊。上半年，中國服務貿易規模下降，但總體呈現趨穩態勢，顯示了發展韌性和活力，服務出口表現明顯好於進口，也好於其他主要服務出口國，特別是知識密集型服務出口逆勢增長，知識產權使用費、保險服務、電信計算機和信息服務等新興服務出口增速均在15%以上。

冼國義稱，目前，國內疫情防控取得重大戰略成果，但境外疫情仍在蔓延，世界經濟嚴重衰退，國際需求大幅萎縮，下半年中國服務貿易發展面臨的形勢依然嚴峻複雜。

他並表示，但要看到，疫情對全球服務貿易格局和消費模式、消費習慣都將帶來深遠影響，服務貿易發展危中有機，中國服務貿易競爭力不斷提升、長期向好的趨勢沒有改變。

重視中西部地區服貿發展

此外，國務院常務會議決定全面深化服務貿易創新發展試點，冼國義表示，新增試點地區半數位於中西部和東北老工業基地，比例是較前兩輪試點為高。

冼國義說，這樣佈局一方面是貫徹落實高質量建設「一帶一路」、西部大開發、東北振興等國家發展戰略的需要；另一方面，近年中西部地區服務業和服務貿易發展步伐加快，具備制度創新的基礎和條件。

冼國義又指出，未來將更重視中西部地區服貿發展，加大支持力度，結合自身產業特點和優勢，制定具體可行的實施方案，在數字貿易、運輸、旅遊、文化、中醫藥及服務外包等生產性服務領域，積極培育新競爭優勢，更好地促進經濟轉型升級和區域協調發展。

責任編輯：蒯宇澄

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