【中美角力】中美同意往返航班倍增 每周增至8班

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【中美5G角力】中國5G用戶破億 靠內需打贏美國圍堵戰？
美國運輸部18日表示，中國與美國將會讓往返航班倍增，從現行每週4班，增至每週8班。當局表示，由於中國同意讓美國飛往中國的航班倍增，運輸部也將允許目前飛美的4家中國航空公司，將現行每週4班往返美國航班倍增到每週8班。
中國爆發新冠肺炎疫情後，美國自行中止飛往中國的航班，1月31日總統特朗普更下令非美國公民都不得從中國前來美國，只有少數例外。聯合航空18日表示，9月4日起，舊金山飛往上海的航班將增加到每週4班。運輸部則說，達美航空也可增加航班，從每週2班飛中國，增加到每週4班。
達美航空6月間即已表示，7月將開始營運從西雅圖與底特律飛往上海的航班，都是經由韓國首爾轉機。達美航空18日另表示，24日起每周將增加1班從底特律和西雅圖飛上海航班，都是經由首爾轉機。
美國運輸部表示，美國政府仍希望中國能根據雙邊航空運輸協議，全面恢復美國航權；運輸部並表示，如果中國允許增加航班，美國也會做出類似回應。
北京先前並未立即同意恢復美籍航空公司航線，之後美國即揚言禁止中國客機航班。特朗普政府5月曾表示，中國國際航空公司、中國東方航空、中國南方航空、海南航空與他們的子公司必須交出飛航時間表。
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責任編輯：游昊雲
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