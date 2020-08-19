▲ 【中美5G角力】中國5G用戶破億 靠內需打贏美國圍堵戰？

中國與美國就5G技術展開激烈角力、美國一再聯同盟友封殺中國5G設備之際，中國三大電信商的半年報近期陸續出爐，顯示目前內地的5G用戶數已經突破1億。有美國媒體此前分析指，龐大的國內用戶量，意味中國只靠內需已能打贏5G戰役。

內地去年11月1日正式啟動5G商用，三大電信運營商中國移動 （0941） 、中國聯通 （0762） 、中國電信 （0728） 的2020年半年報於近期全部出爐，顯示5G商用逾半年的最新成績。

三大電信商 上半年為5G投入879.53億元人幣

綜合新華網、經濟參考報、搜狐網等內地媒體今天報道，財報反映三大運營商在今年上半年合計投入1699億元（人民幣，下同）資本支出，其中用於5G網路建設的資本支出，合計達到879.53億元。

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若按照年初公布的資本支出計劃，下半年三大運營商還有1649億元資本支出預算，其中973.47億元將用於5G。換句話說，2020年內用於5G建置的資本支出將達到1853億元。

至於5G用戶量，今年上半年受惠於5G商轉，三大營運商的業務表現明顯改善。截至6月底，中國移動和中國電信的5G用戶數總計達1.08億戶，聯通則沒公布5G用戶數量。

內地逾億的5G用戶量，被指內地龐大需求下，單以內需已能拉動5G產業鏈發展，抵銷美國發動全球封殺的影響。

彭博：中國正打贏數萬億美元5G戰爭

其中，彭博社資訊產業專欄作家Anjani Trivedi早前在題為「中國正打贏數萬億美元5G戰爭（China is winning the trillion-dollar 5G war）」的文章指出，儘管中國未必能贏得全球科技主導地位，惟單靠是國內需求就能使自己的5G供應鏈復活，毋須為西方封殺圍堵過慮。事實上，中國正以每周數萬座的速度建造5G基地，全球其他國家無出其右。

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據了解，到今年底時，中國預估將有50萬座以上基地台，而最終目標是500萬座，遠超過現有的20萬座，使數億手機用戶能夠享有更快速的5G通訊服務。

南韓「ZDNet」的「全球各國5G用戶數量調查報告」亦指，中國截至今年5月的5G用戶，已遠超其他國家，諸如

美國：10.1萬人

英國：15.1萬人

中國：5000萬

另外，南韓科學技術情報通信部，南韓5G用戶數截至6月已達737萬人。

而中國今年下半年的5G網絡亦會持續快速擴展。目前為止三大營運商開通的5G基站約40萬個，今年內將加快建置速度。中國移動將今年5G新建基站的目標由25萬個調整為30萬個；中國聯通表示，正在加速與中國電信共建共用基站的計劃，目前中國聯通已建置並開通26萬個5G基站，今年底要達到37萬個。\

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責任編輯：鄧國強

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