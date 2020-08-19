【新冠肺炎疫苗】世衛譚德塞籲避免「疫苗民族主義」 王毅：願率先惠及非洲

中國國藥集團所研發的滅活疫苗，預期12月底上市，且年產量達2億劑以上。國務委員兼外長王毅與摩洛哥外交大臣布里達通電話期間表示，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，並願意將新冠疫苗率先惠及非洲國家，支持非方抗疫行動。

王毅並稱，中方支持摩方同有關企業密切溝通合作，在疫苗研發使用方面達成共識。

中國外交部引述布里達表示，中方在新冠肺炎疫情最危急時刻給予摩方大力支持幫助，穆罕默德六世國王和摩洛哥政府對此深表感謝，對中方疫苗技術抱有充分信心，希望雙方盡快簽訂合作協議。

與此同時，世界衛生組織總幹事譚德塞重申，應避免抗疫物資供應，尤其是疫苗方面，出現「民族主義」。

譚德塞在疫情記者會上表示，結束新冠疫情大流行，並重啟經濟活動的最快方法，是從保護世界各地風險最高人群開始，而不是只保護某些國家。在國際社會面臨物資供應嚴峻挑戰的背景下，雖然各國領導人都希望優先保護國民，但應對疫情必須集體採取行動。

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責任編輯：馬佩君