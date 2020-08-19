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【中美角力】滬指低開低走收跌1.3% 創業板指跌逾3%

經濟脈搏 15:20 2020/08/19

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中美關係持續緊張，A股今日集體下跌，滬指尾盤跌幅擴大至1.2%，險守3400點，創業板指大跌逾3%。

A股滬深兩市雙雙低開後單邊下行，市場人氣較為低迷，旅遊、科技、醫藥板塊集體回調，截至收市，滬指報3408.13點，跌1.24%，深成指報13480.85點，跌2.09%，創指報2612.84點，跌3.27%。

電力股逆市走強  科技股領跌

滬深兩市成交額合計10884億元（人民幣，下同），連續三個交易日突破萬億元，其中滬市成交4983億元。北向資金午後恢復交易，截止收盤凈流出61.34億元。

盤面上，多數板塊下跌，中共總書記習近平昨日赴安徽考察調研時表示，要提高抗禦災害能力，在抗禦自然災害方面要達到現代化水平，電力股逆市走強；半導體領跌，醫藥生物、國防軍工、計算機等跌幅居前。

對於近期市場走勢，山西證券表示，就目前點位來看，滬指已經接近前期高點，短期內或對上漲形成一定的壓力，後期大概率橫盤震盪。中期來看，市場呈現明顯的板塊輪動和風格輪動行情，未來市場維持呈震盪向上格局。

滬指接近前期高點  短期料橫盤震盪

中美貿易高級官員，評估中美貿易戰第一階段協議執行的視像會議，突在據報上周六（15日）舉行前夕延遲，美國總統特朗普最新表示，是他推遲了這一評估，因為他對中國處理新冠疫情的情況感到不滿。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）表示，中美談判尚未重新安排日期，但針對第一階段貿易協議中的中方承諾，美國貿易代表萊特希澤維持與中方官員的固定聯繫。

人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展了1500億元逆回購操作。鑑於有1400億元逆回購到期，今日實現淨投放100億元。

特朗普自稱推遲中美貿談「不想與中國說話」

【中美貿易協議】中國再買19.5萬噸美國玉米 白宮稱未有中美談判日期

【中美角力】中國要破美圍堵 需善用「歐盟不高興」

責任編輯：蒯宇澄

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貿易戰 創業板 逆回購 A股 特朗普 習近平 萊特希澤 中美關係 中美貿易協議 中國共產黨

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