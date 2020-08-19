逆回購累計逾8千億 人行連續9個交易日「出手」有何深意？

中國人民銀行連續9個交易日進行逆回購操作，人行官網周三（19日）公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，將以利率招標方式開展1,500億元（人民幣，下同）逆回購操作，期限7天，利率為2.2%。鑑於有1,400億元逆回購到期，當日實現淨投放100億元。

人行目前已持續9個交易日進行逆回購操作，累計操作金額達8,100億元，期限均為7天，利率均為2.2%，保持不變。

何謂逆回購？

對於人行通過多頻次的逆回購方式，向市場淨投放流動性，且保持利率穩定，光大銀行金融市場部分析師周茂華向內媒表示，主要有兩方面考慮：

一是為平抑資金面波動。近期由於繳稅等傳統因素、國債發行增加等資金面收緊，人行通過公開市場操作穩定資金面。 二是為穩定市場預期。從總量看，國內流動性整體適度，由於宏觀經濟持續改善，市場對人行政策調整預期升溫，人行近期接連實現小量淨投放，釋放繼續保持流動性合理充裕的信號。

周茂華稱，逆回購操作常態化有助於市場資金面整體保持平穩、市場資金利率整體處於低位調整格局，人行精準調控市場流動性，更可避免大水漫灌產生負面效應及後遺症等。

另外，由於逆回購等公開市場操作工具，在期限方面可以靈活搭配，能較好對沖一些繳稅、繳準等短期因素，及其在與市場溝通、傳達政策意圖與穩定預期方面都較為有效，周茂華預計，後續逆回購操作有望常態化。

8月17日，國務院常務會議強調，下一步，要保持流動性合理充裕但不搞大水漫灌，周茂華認為，儘管短期降準、降息預期下降，但下半年定向降準、降息等政策工具仍在工具箱，人行將通過MLF、公開市場操作、結構性、直達性政策工具加大實體經濟融資支持。

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責任編輯：馬佩君