解放軍驅逐艦支隊東海實戰化訓練 射擊干擾彈（有片）

央視報道，解放軍東部戰區海軍某驅逐艦支隊，近日組織杭州艦、泰州艦、徐州艦，在東海某海域展開以技術基礎訓練為重點的多個實戰化課目訓練，包括實射干擾彈、火箭深彈等。

據官媒報道，這次演練以處置空中水面突發「敵情」為背景，編隊各艦調整隊形，對「敵」來襲「導彈」防禦打擊。在連續3天時間裡，支隊將訓練課目融入戰術背景，突出技戰術基礎訓練，先後完成多型武器實射，而這種高強度、滿負荷，課目之間銜接緊湊的海上訓練，錘煉官兵不怕疲勞、連續作戰，亦強化指揮員作戰指揮和系統間協同作戰能力。

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報道未透露演習的確實地點，但日前在美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）訪台結束之際，解放軍東部戰區公布近日在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練。有台媒指出，央視公布的演練影片被認為與此有關。

台海局勢緊張升溫，中央廣播電視總台昨發表海峽時評，警告美台勾結挑釁必將遭到堅決打擊，指開展環島大演習甚至是台灣島上空的演習也非沒有可能，稱解放軍的實力、信心與決心決定了「武統」一旦觸發，「首戰即終戰」。

新華社今日（19日）亦引述專家稱，東部戰區日前的演練，充分彰顯大陸方面反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的堅強決心、堅定意志和足夠能力。

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責任編輯：林佩怡

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