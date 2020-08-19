【中美5G角力】華為5G基站「去美國化」  日媒指建設因此減慢

▲ 【中美5G角力】華為5G基站「去美國化」 日媒指建設已減慢

中美5G科技戰白熱化，美國政府加碼封殺華為的晶片供應源。日本媒體「日經亞洲評論」稱，華為已啟動5G基站「去美國化」工程，重新審視或設計基站，盡可能減少使用美國零部件或技術，以避過美國禁令；而華為內地5G基站建設進度因此減慢，華為同業中興通訊也面臨同樣的壓力。

「日經」援引多個消息來源透露，華為和中興通訊在6月已通知部分供應商，減緩某些5G基站零部件產品的出貨速度，以方便兩家公司對產品進行重新設計、變更其中一些設置，盡可能移除其中所含美國技術或元件。

華為與中興重新設計基站 減用美國元件

華為此舉是要努力讓5G基站「去美國化（De-Americanization）」，應付特朗普政府收緊針對華為的技術出口，事實上在新禁令下，華為正面臨5G晶片供應緊絀的問題。

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中興亦推動「去美國化」是要未雨綢繆，防範一旦遇到與華為同類的美國封殺情況。

一家向中興通訊提供零組件的供應商主管說，「我們在6月被客戶要求放緩出貨，然後在7月出貨幾乎完全停止」，「因為那家客戶變更了太多設計內容，我們不得不再次進行產品驗證測試，而且我們不知道客戶何時會通知我們恢復正常出貨。」

另有一家華為的零組件供應商也表示，華為除了對產品設計做出一些更動，也替換了製造過程所用設備，導致5G基地台安裝速度變慢。「除此之外，在經過上半年強烈的提高庫存需求後，我們也面臨客戶削減今年所剩時間訂單的情況。」

暴雨和洪災 也拖慢基站增量計劃

華為今年來一直在大量囤積重要零組件，尤其是電信設備事業相關元件。但來自供應鏈的消息來源示意，他們感覺目前華為建立庫存的需求不如上半年般強烈，儘管華府進一步增強對華為的管制禁令。

另外，近月中國多個省區的暴雨和洪災，也拖累中國5G基地台安裝進度減緩。

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責任編輯：鄧國強

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