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【中美角力】美國籲大學拋售中國股票 京批不符中美利益

國情動向 17:44 2020/08/19

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【中美角力】美國籲大學拋售中國股票 京批不符中美利益

美國國務院要求美國大學與高等學府，拋售所持有中國股票，並警告今後持有中國股票會變得更加繁重。中國外交部發言人趙立堅周三（19日）回應批評，美方人為設置障礙，不符合中美雙方資本市場利益。

趙立堅表示，中美互為重要投融資伙伴，雙方從金融合作中獲得巨大的經濟利益，實現互利共贏；中方敦促美方，為中國企業在美投資、經營提供公平公正非歧視的營商環境。

彭博社報道，美國國務院近日向美國各高等學府董事會發信，指美國收緊上市公司規則，很可能使中國上市公司在明年底前在美國全部除牌，大學將旗下捐贈基金所持中國股票轉為其他資產，會是謹慎之舉。

美國訂2021年死綫 中概股不符會計標準剔出美市

彭博社稱，美國要求大學旗下捐贈基金拋售中國股票，打開了特朗普反華行動的最新戰線。美國大學捐贈基金所持中國規模數以十億美元計，大學都看準了更高回報前景而買入中國股票。

美國學院和大學商務官員協會（National Association of college and University Business Officers）數據顯示，截至2019年6月，規模超過10億美元美國大學捐贈基金資產中，13.9%為外國股票。

美國國務院在信中亦聲稱，中國正在美國大學擴展影響力，而美方正加速調查中國「不法研究資金」、「知識產權盜竊」，和在美國招募人才。

去中國化新招？字節跳動美國股東傳擬洽購TikTok

北京金融管理局：梳理赴美中概股 引導回歸A股港股

美議員倡「加辣」嚴管中概股 不通過審計即除牌

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責任編輯：連兆鋒

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