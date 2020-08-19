【中印關係】印度巴帝電信5G建設棄華為中興 其他印企會否跟進惹關注

▲ 印度巴帝電信5G建設棄華為中興 其他印企會否跟進惹關注

有近3成電信設備向中國採購的印度巴帝電信，考量政府正加大力度與中國脫鉤的政策下，近日準備在5G電信網絡測試上放棄華為和中興等中國廠商設備，改用歐洲設備。

《印度經濟時報》引述熟悉事態發展的不具名人士說，巴帝電信（Airtel）很快就會向當局重新提出申請，在加爾各答、班加羅爾等城市採用芬蘭諾基亞（Nokia）、瑞典愛立信（Ericsson）的5G設備來取代華為、中興等中國廠商的設備，以測試5G電訊網絡。

巴帝電信先前向印度政府提出5G電信網絡測試申請，是以華為等中國廠商5G設備為主。知情人士說，巴帝電信現在改以歐洲廠商5G設備重新提出申請，將可避開印度資訊與通訊部旗下電信部門（DoT）正加強審查電信業者採用中國設備的詭異氣氛，也不必因政府萬一禁止中國廠商參與印度5G建設而遭受打擊與損失。

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印度資訊與通訊部旗下電信部門因擔心電信設備遭中國安裝「後門」，以竊聽和竊取資訊引發國家安全隱憂，正要求所有電信營運商必須自我審查電信網路資訊安全，並在10月提交相關報告。

印度民間電信公司巴帝電信是華為過去數次在公開聲明中經常提到的印度5G重要合作夥伴，藉以駁斥華為被印度排除在5G測試的相關報道。

在印度行動通信市場居第2或3名的英國伏德風集團（Vodafone）印度子公司Vodafone Idea，採用中國電信設備佔40%，也是華為在印度的大客戶，是否會跟進巴帝電信這項舉動，也成為外界觀察重點。

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責任編輯：游昊雲

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