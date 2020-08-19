華為新款MateBook X仍搭載Windows　分析：美加碼封殺暗藏試探

華為在美國加碼封殺後發布新產品，今天（19日）在上海舉行的MateBook系列新品發布會上，華為消費者業務首席執行官（CEO）余承東展示新款MateBook X時顯示，該筆記本型電腦仍搭載微軟Windows系統，似乎未受到華為的臨時通用許可證到期影響。

華為MateBook X的重量輕至1kg，最厚處僅13.6mm，為業界首款採用3K懸浮全面屏的筆記本型電腦，屏幕佔比達到90％。此外，新款MateBook X搭載第十代Intel Core i7處理器，並首次引入Wi-Fi 6技術。

華為本次發布會共推出MateBook X、MateBook 13/14，以及華為FreeLace Pro等多款配件。

日前，美國商務部擴大今年5月公布對華為的禁令，再將華為在21個國家或地區的38個附屬部門，列入出口管制實體清單，限制美國或外國半導體廠商供貨華為；亦不再延長上周五到期、允許部分美國企業與華為生意往來的臨時許可證。

位於台北的中華經濟研究院大陸所所長劉孟俊向《美國之音》對此表示，美國最新一輪禁令有測試中國半導體底線的意味，看看中國半導體業有否能力支援華為。

劉孟俊也分析，美國不會只出手打擊華為，因為美國最終尋求的是中國經濟的結構性改革，美國一向主張，中國政府靠着龐大補貼和政策扶植中企擴展國際市場，形成不公平的競爭，尤其，最新的全球500大企業，中國以124家上榜、首度超越美國，是很大的警號。

京料不會拿美企「開刀」

至於中國將如何回擊，位於北京的海豚智庫執行長李成東認為，中國不會拿美企「開刀」，因為最後傷及的可能是中國經濟。李成東指出，受新冠肺炎疫情影響，各國都希望盡快恢復經濟，而蘋果等跨國科技公司，從長期來看對中國的關係比較友好。中國若拿這些公司「開刀」，不僅沒有意義，反而會損失自身利益。

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責任編輯：馬佩君

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