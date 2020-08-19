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【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為

國情動向 17:45 2020/08/19

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【中美5G角力】非洲為何不聽美國話 反而擴大用華為

中美5G科技戰愈演愈烈，美國再次針對華為擴大貿易封鎖，而華為遭英國禁用後，在歐洲多國也面臨加強審查。不過，華為在非洲的待遇卻截然不同。彭博社指出，華為至今未失非洲國家一張訂單。南非等非洲多國更無懼可能遭到美國打壓，啟動華為等中國企業設備組成之5G網絡。分析指出，華為作為非洲國家夥伴，地位獨一無二，不是其他國家電訊設備商所能取代。

南非7月進入5G時代，啟動了全非洲首個5G網絡，當地網絡供應商Rain使用了華為設備。今年較早之前，肯尼亞電訊商Safaricom高層也表示，可能選用華為設備；烏干達年初更與中國中興通訊合作，試行5G網絡。

華為5G基站「去美國化」 日媒：建設已減慢

南非等國在美國虎視之下擁抱中國5G技術，在國內也引起了一定擔憂。南非4大電訊商去年去信政府，提醒南非要小心避免招致美國方面而來的「意外傷害」。

不過，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）卻出面為華為講說話，形容華為是中美貿易戰下的受害者。拉馬福薩明言，支持能為南非以至世界帶來更好5G科技的企業。「我們負擔不起經濟因為中美鬥爭而前進受阻。」

印度巴帝電信棄華為中興 其他印企態度惹關注

南非科技市場研究公司World Wide Worx指出，華為設備在非洲無線頻寬網絡市場的佔有率，約有70%之多。彭博社稱，非洲國家政府預算有限，而華為帶着有利當地的融資條件進入非洲市場，技術上也容許非洲國家使用現在網絡基建擴充發展，成為了非洲升級5G網絡的自然選擇。

南非國際事務研究所（SAIIA）研究員Cobus van Staden形容，華為是非洲獨一無二的夥伴，華為產品從手機到海底光纜都一樣可靠，並能提供由中國政府支持、吸引的融資計劃。「我看不到其他夥伴能拿出這些條件。」

然而，非洲電訊商國際業務擴展下，對華為來說仍是個憂患。南非Vodacom在非洲10多國都有業務，而公司母企卻是英國沃達豐（Vodafone）；Vodacom對手MTN更是非洲最大電訊商，業務同樣遍及多國。這些企業今後不排除會面臨壓力，將華為設備換成諾基亞或愛立信產品。

中國5G用戶破億 靠內需打贏美國圍堵戰？

深圳全速進5G應用階段 成展示科技實力「示範單位」

特朗普聯歐封殺華為 塞爾維亞給美嚐挫敗

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責任編輯：連兆鋒

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