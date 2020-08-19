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【中美5G角力】特朗普「點穴」華為關鍵：全球90%晶片由美企工具計設

經濟脈搏 20:55 2020/08/19

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【中美5G角力】特朗普「點穴」華為關鍵：全球90%晶片由美企工具計設

中美5G角力白熱化，美國政府日前宣布加強針對華為「封殺令」，訂明使用美國技術設計及生產的晶片，如沒有獲美方批準，不得向華為供貨。有日媒拆解這一措施的「辣度」，指目前全球90%晶片都由美國4大公司的工具設計；因此，封殺令分分鐘可以接近完全切斷華為晶片供應源。

日經新聞周三報道，全球90%的晶片設計工具市場由4大公司掌控，包括Cadence、Synopsys、ANSYS公司和Mentor Graphics；其中首3家均為純正的美國企業。

主要晶片設計服務者ARM　研發中心在美國

至於作為全球第3大晶片設計工具供應商Mentor Graphics。雖然不屬美企，但公司也在美國發跡；儘管2016年被德國西門子（Siemens）收購，其在美國仍有龐大的業務。

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而提供全球超過90%晶片架構的英國晶片設計巨頭安謀（ARM），也在美國擁有主要的研發中心，因此同樣受美國出口法規約束。

市場情報公司CCS Insight副總裁研究Geoff Blaber分析指出，在美國制裁下，華為的解決方案非常少，因為晶片製造的基礎技術，目前主要掌握在美國手中，甚至很多ARM的知識產權都源自該公司在美國的分支，且ARM也使用Cadence等美企的晶片設計工具。

半導體產業高度全球化　自給自足有難度

此外，美國的應用材料公司（Applied Materials）、泛林集團 （Lam Research）和科磊（KLA-Tencor），以及荷蘭的艾司摩爾（ASML）和日本的東京威力科創（Tokyo Electron）都主導著先進半導體的製造工藝。

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美國的陶氏杜邦（Dow DuPont）、3M和康寧（Corning）公司等，也都是晶片和顯示器生產材料的重要供應商。

外媒指，儘管中國已開始大量投資半導體產業，爭取在該領域達到自給自足，但CCS Insight的Blaber表示，半導體是非常全球化的行業，即使投入大量資金培養，該行業仍需要取得包括生產設備、材料等各要素，而在這方面，預計美國的供應在可預期的未來內仍非常重要。

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責任編輯：鄧國強

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