長江嘉陵江洪水夾擊 重慶多處嚴重水浸 部分地區停電（多圖有片）

長江今年第5號洪水、嘉陵江今年第2號洪水，目前正通過重慶主城中心城區，當地面臨近40年來最高位長江洪水。重慶多地嚴重水浸，沿江路段、景點被淹，部分地區停電。當地已啟動有史以來首次防汛I級應急響應，全面進入緊急防汛期。據預計，本輪洪峰的峰值將於今（19日）晚至明日（20日）凌晨到達。

今日上午，重慶沿江部分區縣大幅超出保證水位，嘉陵江磁器口站超出6.95米、長江菜園壩站超出5.77米、長江寸灘站超保證水位5.44米。

由於江水倒灌，臨江大量道路、商鋪、居民樓宇，以及千年古鎮磁器口、朝天門等地標被淹，南濱路有巴士站浸剩上蓋，有酒店大堂遭洪水湧入。另外，重慶網紅景點「洪崖洞」變成「水簾洞」，其1樓以下包括地庫車庫被淹波。

而重慶單軌2號線，途經路段部分水深兩米、墩柱被淹，列車彷彿在江面上行駛的影片在網上熱傳。有技術人員表示，距離水面最近軌面尚有7、8米的距離，不用擔心江水會漲到軌道上，而墩柱被淹亦不會對該線運行產生影響。

三峽水庫迎建庫以來最大流量

重慶多地亦有停電情況，據國網重慶市電力公司消息，截至今日上午8時，本輪洪峰已造成嘉陵江、長江沿岸潼南、合川、銅梁、北碚、永川、江津區、市區、市南、市北9家供電單位停運11條10千伏線路，6.39萬用戶停電；已恢復1.14萬戶用戶供電。

長江三峽水庫明迎建庫以來最大洪水 水利部提升應急響應

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據最新水情通報，明日上午長江寸灘站將出現最高水位，超出保證水位8至9米；嘉陵江磁器口站明日凌晨亦會出現最高水位，超出保證水位9至10米。

長江上游洪水臨到，三峽水庫來水快速增加，今晚8時入庫流量漲至每秒7.3萬立方米，超過建庫以來最大。據預測，三峽水庫明日將出現每秒約7.5萬立方米的入庫洪峰。

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責任編輯：林佩怡

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