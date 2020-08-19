【糧食安全】胡春華：加快災後生產恢復 確保秋糧豐收

中央高度重視糧食安全，副總理胡春華今日（19日）強調，要加強農業災後生產恢復，做好秋糧生產和生豬產能恢復，確保完成全年農業豐收目標任務。

全國農業災後恢復生產奪取秋糧豐收視頻調度會今日在北京召開，胡春華指出，要迅速組織農民全面開展在田作物災後生產恢復，抓緊修復災毀農業設施，強化資金、物資和技術等支持保障，最大限度降低災害的不利影響。

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同時，要做好秋糧田間管理，加強草地貪夜蛾、稻飛蝨和稻縱捲葉螟等病蟲害防治，嚴密防範颱風、洪澇、乾旱、早霜等氣象災害，確保秋糧全面豐收到手。並加大生豬生產恢復力度，如期完成豬肉穩產保供目標任務，確保供應明顯改善，又要統籌做好禽肉、禽蛋、牛羊肉、水產品等生產，穩定市場供應。

他又提到長江重點水域禁捕和退捕漁民安置保障工作部署，強調各有關地區和部門要做細做實漁民補償安置，持續嚴打高壓非法捕魚行為。

播種增加抵消水災影響 全國早稻增產

值得注意，受新冠肺炎疫情、近月水災等影響，內地糧食供應問題備受關注。國家統計局今日公告，今年全國早稻總產量2729萬噸，較去年增加102.8萬噸，增長3.9%，扭轉了7年來連續下滑情況。

國家統計局農村司司長李鎖強表示，今年早稻生產受南方部分地區嚴重洪澇災害的不利影響，單產有所下降，特別是安徽、江西、湖北、湖南等地受災嚴重，絕收面積增加較多，導致早稻單產下降；但得益於播種面積的大幅增加，全國早稻實現增產。

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責任編輯：林佩怡

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