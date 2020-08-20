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美國或向中國扣起TikTok賣盤錢「未試過不代表不能」

國情動向 09:58 2020/08/20

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美國或向中國扣起TikTok賣盤錢 白宮顧問庫德洛：未試過不代表不能

中美科技戰，美國特朗普政府強迫中國程式TikTok出售美國業務，白宮經濟顧問庫德洛表示，TikTok出售業務後，美國可能向中國扣起一部分TikTok賣盤收益。庫德洛更稱，這做法「過去未曾試過，但不代表不能做」。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周三（19日）向CNBC電視台表示，自己相信美國總統特朗普會拒絕將TikTok部分賣盤收益轉交中國。庫德洛雖承認這種做法史無前例，也並不尋常（unusual），但卻認為美國可以這樣幹。

「這種事在過去從未做過，但這並不代表現在就不能做。」

（It's not something that's been done in the past, but that doesn't mean it can't be done now.）

特朗普在TikTok對手Triller開戶 自稱科技專家

特朗普早前簽署行政命令，強迫TikTok在90天之內向美國企業出售美國業務。特朗普聲言，美國政府應該從交易中獲得「一大批」費用。

特朗普甚至毫不避諱，將這公開比作業主向租客非法收取的「茶錢」（key money）。CNBC指出，華府到底怎樣收取這筆錢，以至此舉是否合法，至今都是疑問。

特朗普令TikTok母企：90天撤出並銷毁用戶資料

庫德洛則表示，特朗普對這些事情「有自己的想法」（has his own mind）。他稱自己並不清楚，款項最終是否由美國財政部接收。

特朗普政府行徑在中國也引起不滿。新華社月初時評將美國稱為「現代海盜」，炮轟美國巧取豪奪，踐踏國際規則，舉動蠻橫。

美國傳媒稱，TikTok與美企這筆潛在交易可能價值300億美元（約2,340億港元）。有意洽購TikTok業務的美國企業包括微軟、甲骨文（Oracle）和Twitter，而除了美國業務，TikTok在加拿大、澳洲、新西蘭及英國業務也可能出售。

甲骨文亦有意收購？一文看清哪些巨企想買TikTok

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責任編輯：連兆鋒

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