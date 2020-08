美國或向中國扣起TikTok賣盤錢「未試過不代表不能」

▲ 美國或向中國扣起TikTok賣盤錢 白宮顧問庫德洛:未試過不代表不能

中美科技戰,美國特朗普政府強迫中國程式TikTok出售美國業務,白宮經濟顧問庫德洛表示,TikTok出售業務後,美國可能向中國扣起一部分TikTok賣盤收益。庫德洛更稱,這做法「過去未曾試過,但不代表不能做」。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)周三(19日)向CNBC電視台表示,自己相信美國總統特朗普會拒絕將TikTok部分賣盤收益轉交中國。庫德洛雖承認這種做法史無前例,也並不尋常(unusual),但卻認為美國可以這樣幹。

「這種事在過去從未做過,但這並不代表現在就不能做。」

(It's not something that's been done in the past, but that doesn't mean it can't be done now.)

特朗普在TikTok對手Triller開戶 自稱科技專家

特朗普早前簽署行政命令,強迫TikTok在90天之內向美國企業出售美國業務。特朗普聲言,美國政府應該從交易中獲得「一大批」費用。

特朗普甚至毫不避諱,將這公開比作業主向租客非法收取的「茶錢」(key money)。CNBC指出,華府到底怎樣收取這筆錢,以至此舉是否合法,至今都是疑問。

特朗普令TikTok母企:90天撤出並銷毁用戶資料

庫德洛則表示,特朗普對這些事情「有自己的想法」(has his own mind)。他稱自己並不清楚,款項最終是否由美國財政部接收。

特朗普政府行徑在中國也引起不滿。新華社月初時評將美國稱為「現代海盜」,炮轟美國巧取豪奪,踐踏國際規則,舉動蠻橫。

美國傳媒稱,TikTok與美企這筆潛在交易可能價值300億美元(約2,340億港元)。有意洽購TikTok業務的美國企業包括微軟、甲骨文(Oracle)和Twitter,而除了美國業務,TikTok在加拿大、澳洲、新西蘭及英國業務也可能出售。

甲骨文亦有意收購?一文看清哪些巨企想買TikTok

樂玉成斥美打壓TikTok吃相難看 是明火執仗搶劫

【中國經濟新佈局】大國金融攻防 兼顧避險增效

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒