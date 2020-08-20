【中美貿易協議】商務部：中美將於近日對話 美媒稱檢視首階段協議落實

▲ 商務部：中美將於近日對話 美媒稱針對首階段協議落實

中國商務部表示，中美雙方已商定將於近日舉行對話。而《華爾街日報》引述中美官員透露，中美貿易談判代表計劃未來幾天舉行影片會議，就「第一階段」貿易協議條款的履行進展以及美國對中國科技公司採取的行動進行磋商。

此前報道的這會談在周二晚間曾遭到質疑，當時總統特朗普表示，由於對北京方面處理冠狀病毒大流行的做法感到憤怒，他取消了與中國的會談。他說，「我現在不想和中國談。」

但之後特朗普的助手澄清說，特朗普並不是專門針對第一階段貿易協議，而是更籠統地表態。自3月下旬以來，特朗普和中國國家主席習近平尚未通過電話。

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中方一直在為8月15日美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）與中國國務院副總理劉鶴就今年初簽署的貿易協定的執行狀況舉行會談做準備。美方認為對話將在該日期的幾天后進行。官員們表示，儘管計劃仍在繼續，但雙方仍未確定談判的具體日期。

目前尚不清楚雙方為何尚未敲定日期，但是會談推遲讓中國官員可以有更多時間購買美國商品，以表明他們正在努力實現貿易協議中制定的宏大的購買目標。

特朗普的幕僚長梅多斯（Mark Meadows）周二晚間乘坐空軍一號從鳳凰城返回華盛頓時對記者說，「目前沒有預定的會談。萊特希澤繼續與中國有關方面就採購和履行貿易協議進行討論。」

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他說，特朗普的言論並不意味著他打算廢除第一階段貿易協議。梅多斯說，「我不認為他說過要放棄貿易協議，他說他正在評估。」

不過，就連特朗普的高級顧問也表示，他們不確定第一階段貿易協議能否持續到11月3日的大選。特朗普可能會認為，扼殺這筆交易符合他的政治利益，以此表明他對中國態度強硬。特朗普強硬的對華政策是他競選的支柱之一。周二當被問及貿易協議的命運時，特朗普說，「我們將拭目以待。」

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責任編輯：游昊雲

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