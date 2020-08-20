▲ 【中美角力】崔天凱：願與特朗普改善關係 不等大選後

中國與美國角力白熱化，外交界推測中方或等美國大選結束後、確定美國會否變天，才重新定調對美策略。但駐美大使崔天凱在一次演說中表明，中方願與現屆政府、即特朗普政府改善關係，不願等等大選結束、浪費時間。

中國駐美國大使館網站周四（20日）公布崔天凱本月13日在布魯金斯學會，透過視訊發表的演講全文。崔天凱說，當前，中美關係正在朝錯誤方向發展，令人警惕的是，有人蓄意將雙方推向對抗和衝突。

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他指出，美國一些人如此沉迷於「冷戰」一詞，或許是認為他們曾贏得冷戰，但不應忘記世界為40多年冷戰付出的代價。如果中美關係的負面趨勢繼續發展，中國可能面臨更多困難和挑戰，但「新冷戰」的發起者也必須仔細掂量自己將付出的代價，以及給世界帶來的災禍。

崔天凱形容：

「鐘為誰鳴」，將來會有算帳的一天。

他並稱，搞「意識形態十字軍東征」不能解決當今世界任何問題，注定遭到失敗；希望任何人都不要否定歷史，導致中美兩國關係沿著危險的道路滑下去。

他強調中國融入國際體系不可避免為之帶來一些變化，國際體系也要相應作出調整，但中國無意對現有國際體系進行「革命」或自己創建全新體系，而是希望在融入、適應的同時，積極推動根據形勢變化進行相應改革。

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他提出，「後疫情世界」建設為中美合作提供了難得良機。新形勢下，國際社會應加強宏觀經濟政策協調，並對全球治理體系進行改革，特別是在公共衛生等社會領域。

崔天凱明確指出，中方堅定致力於推動中美關係健康發展，否認正等待今年11月美國大選結果。

我願聲明，中方沒有等待，更不願在等待中浪費時間。預測或影響美國內政走向遠非中方所能，中方既無意願、也無興趣卷入其中。

他並說：

今天，我們仍願只爭朝夕，隨時隨地與美國現政府合作，尋求解決問題的辦法。也希望美方一些人盡快擺脫恐懼和偏執，因爲這正使他們失去常識，甚至到了令人震驚的地步。

崔天凱最後強調，「中美兩國社會各界應高度警惕任何試圖將中美關係推向對抗沖突的險惡圖謀，堅決防止『麥卡錫主義』回潮，積極擴大交往合作，推動中美關係盡快回歸正軌」。

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責任編輯：鄧國強

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