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【中美角力】美日防長擬月底關島會談 料商討應對中國

國情動向 10:40 2020/08/20

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日本傳媒報道，日本防衛相河野太郎計劃本月29日飛往關島，與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）舉行會談，預料商討如何應對中國，包括討論中國在東海和南海增加軍事活動。

共同社指出，這將是河野太郎半年來的首次外訪。受新冠疫情擴大影響，河野在2月前往德國出席國際會議之後，沒有出國訪問。

報道表示，如何應對中國及北韓預計將成為美日防長會談議題。日本放棄陸上部署型導彈攔截系統「陸基宙斯盾系統」計劃後，正在探討的新導彈威懾措施。

【中美角力】美列根航母巡南海　解放軍駐港部隊練射魚雷（有片）

【中美角力】美衛生部長訪台前夕　美航母巡邏機同現身東海南海（有片）

美日防長上月曾與澳洲防長雷諾茲（Linda Reynolds）視像會談，對於中國在東海和南海活動日益活躍，三人確認強烈反對之意。

另外，國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）昨與日本國家安全保障局長北村滋電話會談，內容包括亞太地區安全保障，以及美日安保議題等。當中可能談及香港局勢、中國長期派公務船前往釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近海域以及北韓局勢。

日本據報警告中國：若漁船湧釣魚島周邊 將損中日關係

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責任編輯：林佩怡

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