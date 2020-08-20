【中美5G角力】中國晶片自力更生目標：2025自給率升逾倍至70%

▲ 【中美5G角力】中國晶片自力更生：2025自給率升逾倍至70%

中央電視台報道，國務院近日發布《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展的若干政策》。國務院發布的相關數據顯示，去(2019)年中國晶片自給率僅30%左右，目標2025年要達到70%。



國家海關數據顯示，去年中國晶片進口金額3,040億美元，遠超過排名第二的原油進口額；雖然整體晶片進口金額十分龐大，但相較2018年進口額卻減少了80億美元，年減2.6%。業內人士認為，中國國產晶片的發展呈現加速態勢，在政策大力推動下，晶片產業有很大的國產替代空間，整個國內晶片行業市場化發展程度也有很大的提升空間。

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而在政策激勵下，據wind晶片指數顯示，截止7月底止，今年中國晶片指數累計漲幅達49.46%。在A股市場方面，7月於內地科創板上市的中芯國際（688981.SH） （00981） 股票市值已超2,000億元（人民幣,下同），韋爾股份（603501.SH）、聞泰科技（600745.SH）等企業個股市值已超過千億元。



業內人士認為，去年中國積體電路行業銷售收入為7,562.2億元人民幣，今年可望突破9,000億元，受益於整體行業景氣度提升，晶片產業也將繼續保持高速發展。

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責任編輯：鄧國強

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