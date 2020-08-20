【中國經濟】渣打中國中小企信心指數升速趨緩 疫後反彈近尾聲？

渣打銀行19日公布8月份中國中小企業信心指數（SMEI），雖信心繼續回升，但上升速度有所放緩，顯示自新冠肺炎疫情後出現的「V型反彈」，或已接近尾聲。

路透報道，這項調查涵蓋逾500家中國中小企業。最新中小企業信心指數自7月的53.9輕微改善至8月的54.1，而5月及6月的信心指數分別為51.7和53.3。

▲ 渣打中國中小企信心指數升速趨緩 疫後反彈近尾聲？

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8月份的中小企業信心指數「成長動能」指數由8.4放緩至4.8，「經營現狀」及「財務狀況」分類指數分別上升0.4和0.6個百分點，「預期指數」則下滑0.1個百分點。報告稱，這顯示疫後V型反彈的情況可能已接近尾聲。

據報告，製造業表現繼續優於服務業，服務業在運輸、餐飲和住宿以及金融業的帶領下，雖保持上升軌道，但房地產及建築等則出現放緩跡象。內銷為主的企業業務繼續穩定改善，而出口企業表現則較為波動。

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調查顯示，8月份中小企業新訂單持續回升，但增速是3月以來首次放緩，生產活動因之前所接訂單而上升，但展望則有疲軟跡象。

調查並顯示，銀行對中小企業的信貸則保持強勁，增加企業的剩餘現金及加快應收帳款周轉，但企業的借貸成本則稍為上升，對人民幣匯率的預期則大致穩定。

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責任編輯：游昊雲

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