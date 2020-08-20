【港區國安法】交功課用代號 美國大學新招盡出避禁

▲ 【港區國安法】美國大學新招盡出避禁：代號交功課、匿名聊天室

港區國安法風波持續，美國停止執行與香港逃犯移交、船運課稅3項協議，港區國安法影響亦延至美國大學校園。哈佛、普林斯頓等美國多所大學，為免學生潛在觸犯港區國安法，推出多項新措施，包括使用代號交功課。

美國大學部分課程涉及在中國政治敏感題材，而美國大學2018至2019在學年，有近37萬學生來自中國內地、7,000學生來自香港。港區國安法實施下，美國多所大學都在研究如何「拆招」。

《華爾街日報》報道，普林斯頓大學（Princeton University）中國政治課現在帶上警告標籤，提醒學生內容涉及敏感題材，並可能引起中國政府注意。課程現在更推行匿名評分，學生交功課時不用寫上姓名，而是留下代號，以防暴露學生政治主張。

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哈佛大學商學院（Harvard Business School）亦考慮推出類似措施。據悉，該校商業管理碩士課程之中，政治學是首年必修課，內容涉及新疆再教育營內維吾爾人日記，以及香港、台灣、中共議題。此外，哈佛商學院也計劃容許不願公開討論敏感議題的學生，在有關場合避席，而不會影響成績。

報道提及，明尼蘇達大學（University of Minnesota）一名中國留學生，去年返回武漢家鄉後，因為其在美期間於Twitter發表針對中國領導人言論被捕，判刑6個月。

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在賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania），政治學教授Avery Goldstein表示，他計劃在學生一報讀其課程後，就馬上發出附有敏感題材標示的課程大綱。他稱，希望表示清楚自己無法保護學生。

阿默斯特學院（Amherst College）政治課則打算設立匿名網上聊天室。該校政治學助理教授Kerry Ratigan認為，敏感題材的範疇不斷變化。她表示，2000年代中期可以與中國學者公開討論的議題，現在都變為敏感。

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責任編輯：連兆鋒