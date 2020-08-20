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【中澳關係】蒙牛欲33億收購澳洲乳企 傳澳洲財長拒絕

國情動向 13:10 2020/08/20

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繼中國商務部決定對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查後，澳媒消息指，當局將否決中國乳企蒙牛 （02319） 從日本麒麟集團收購澳洲知名乳品品牌的交易，這項交易價值6億澳元（約33億港元）。

澳洲財長可否決最終交易

據澳洲金融評論報周四報道，蒙牛在去年11月向麒麟控股提出收購Lion Dairy & Drinks Pty Ltd，這項收購案已得到外資投資審核局(FIRB)的批准。不過，消息人士稱，澳洲財長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)反對FIRB的決定。

弗呂登貝格在電郵中回覆稱，政府不對外國投資審查安排的細節置評，因為這些安排適用或可能適用於特定案例。

澳洲在6月宣布對外資投資法案進行將近半個世紀以來最大的一次修訂，規定一項交易經FIRB批准後，財政部長有最後決定權，可以要求對交易進行變更、附帶條件或強制分拆。

該法還授權政府在其認為對國家安全構成威脅的情況下，可以強制出售某家企業。

【中澳關係】中國對澳洲葡萄酒展開反傾銷調查

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【中美南海角力】澳洲跟隨美國 稱中國南海主張非法

事實上，一段時間以來，中澳經貿處於不暢狀態。中國早前對澳洲大麥征收進口關稅，暫停部分澳洲牛肉進口，並在周二宣布對澳洲葡萄酒進行反傾銷立案調查。

當時，中國外交部發言人趙立堅稱之為「正常的反傾銷調查立案」。當被問及「有關調查是受政治驅動」時，他表示，中方對於发展中澳關係的立場是一貫的、明確的。一個健康穩定的中澳關係符合兩國共同利益，但這需要雙方的共同努力。

責任編輯：尹航

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