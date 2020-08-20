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【中美角力】蓬佩奧稱西方正在取勝 華春瑩連發3條推特回擊

國情動向 13:10 2020/08/20

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在推特上稱，世界潮流已逐漸改變，西方世界正戰勝中共。中國外交部發言人華春瑩昨晚連發三條推特回擊，批評蓬佩奧無法代表美國人民，更諷刺他只為富人服務。

蓬佩奧日前結束歐洲訪問行程後，18日在個人推特上撰文指出，美國人民已經意識到，中共正在威脅著他們的價值觀與生活方式，這樣的潮流同時扭轉歐洲和全世界，西方正在戰勝中共。對於蓬佩奧的「西方戰勝」說法，華春瑩19日晚間在個人推特上連發3則推文回擊。

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華春瑩第一則推文指出，說謊的蓬佩奧不能代表美國人民；第二則推文則提到一連串數據，包含在美國，企業執行長（CEO）平均薪資，是公司中階管理層的400倍、1%的人控制著30兆美元的資產、最富有的前3人，擁有的財產比1.6億名窮人的總和還多、黑人家庭的財富則是白人家庭的1/10。 

華春瑩在第三則推文中更諷刺，蓬佩奧只為有錢人服務而非廣大的美國人民，希望他能夠多關心美國人民，並將他們從疫情中拯救出來，讓人民能夠自由的呼吸。

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這並非華春瑩首次在推特上與蓬佩奧交鋒，今年7月23日，蓬佩奧也曾在推特上提到，「自由世界若不聯手改變中共，將等著被中共改變。」華春瑩同樣在推特上回擊，指出蓬佩奧想對中國「搞新的十字軍東征」，並指出這是「蚍蜉撼樹」的行為。

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責任編輯：游昊雲

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