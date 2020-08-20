【糧食安全】河南嚴推「惜食」　餐館規定雞屁股都要吃

▲ 河南嚴推「惜食」 餐館規定雞屁股都要吃

中共總書記習近平提倡餐飲節約、戒掉浪費，全國上下蔚然成風，各地雷厲執行「惜食」措施；河南有餐館設立了巡檢員職位，監督是否有造成浪費，倘發現客人剩菜超出標準，就要「問責」處罰落單的侍應；廚工亦要嚴守不做「大嘥鬼」戒律，例如雞屁股不能切掉、都要入饌上桌。

為了響應中央號召，漯河市盛唐國賓酒店的餐廳專門設立「巡檢員」，監督食客和侍應，防範他們浪費食物。

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巡檢員張雲每天上班的第一站就是去後廚，看看師傅是否按照標準流程去操作，有沒有浪費的行為。

河南餐館：客人食剩太多 侍應要受罰

「這個雞屁股切除部份有點大了，這麼多連着肉的部份都切除扔掉太浪費。另外，今天的青菜有些少，肉品採購太多。」，張對食材有嚴格管理。

張雲隨後去看客人用餐情況，如果剩菜過多，就會了解一下是菜品的口味不對，還是點菜太多。

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此外，還會根據剩菜率對侍應進行考核，之前的考核標準是客人剩菜不能超過20%，超標侍應要受罰；自從推行「光盤行動」以後，剩菜率進一步收緊至不能超過15%。。

「得知自己多點菜吃不完的話，相關的服務員很可能會受罰，絕大多數客人都會理解並減少點菜量」，張雲稱。但據稱，目前還沒有侍應因此受罰。

與此同時，山東省機關事務管理局近日也下發了《通知》，要全面加強全省黨政機關食堂及公務接待用餐管理，堅決制止餐飲浪費行為。其中，要用數據分析預測就餐人數，實施動態管理。推進「健康食堂」建設，合理搭配菜品，注重膳食平衡，多採用小份、拼盤等形式，鼓勵位置相近單位共用食堂餐廳，並強化餐廚垃圾源頭減量。

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【知識庫：雞屁股其實食得、台灣用它做地道小吃】 雞屁股有人認為噁心，但也是不少地道菜、小吃的食材；只有打開網絡食譜，便會發現雞屁股有滷水和燒烤等烹調方法，台灣夜市的鹹酥雞屁股、七里香（烤雞屁股）更是有名。 有傳言指出雞屁股是淋巴腺集中部位，含有大量的巨噬細胞，吃多了恐會致癌。但台灣林口長庚醫院毒物科主任顏宗海指，這說法無科學根據。 ▲ 台灣小吃七里香（烤雞屁股）

責任編輯：鄧國強