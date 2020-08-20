  • 31°C
香港時間 : 2020820日 (四) 13:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 5G 內循環 新冠肺炎 港區國安法 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【糧食安全】河南嚴推「惜食」　餐館規定雞屁股都要吃

社會熱點 13:10 2020/08/20

分享：

河南嚴推「惜食」　餐館規定雞屁股都要吃

中共總書記習近平提倡餐飲節約、戒掉浪費，全國上下蔚然成風，各地雷厲執行「惜食」措施；河南有餐館設立了巡檢員職位，監督是否有造成浪費，倘發現客人剩菜超出標準，就要「問責」處罰落單的侍應；廚工亦要嚴守不做「大嘥鬼」戒律，例如雞屁股不能切掉、都要入饌上桌。

為了響應中央號召，漯河市盛唐國賓酒店的餐廳專門設立「巡檢員」，監督食客和侍應，防範他們浪費食物。

葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）

【糧食安全】內地也趕絕大嘥鬼！全國人大擬立「惜食法」

巡檢員張雲每天上班的第一站就是去後廚，看看師傅是否按照標準流程去操作，有沒有浪費的行為。

河南餐館：客人食剩太多　侍應要受罰

「這個雞屁股切除部份有點大了，這麼多連着肉的部份都切除扔掉太浪費。另外，今天的青菜有些少，肉品採購太多。」，張對食材有嚴格管理。

張雲隨後去看客人用餐情況，如果剩菜過多，就會了解一下是菜品的口味不對，還是點菜太多。

【糧食安全】中央倡「惜食」背後？夏糧小麥減收近千萬噸

【糧食安全】胡春華：加快災後生產恢復 確保秋糧豐收

此外，還會根據剩菜率對侍應進行考核，之前的考核標準是客人剩菜不能超過20%，超標侍應要受罰；自從推行「光盤行動」以後，剩菜率進一步收緊至不能超過15%。。

「得知自己多點菜吃不完的話，相關的服務員很可能會受罰，絕大多數客人都會理解並減少點菜量」，張雲稱。但據稱，目前還沒有侍應因此受罰。

與此同時，山東省機關事務管理局近日也下發了《通知》，要全面加強全省黨政機關食堂及公務接待用餐管理，堅決制止餐飲浪費行為。其中，要用數據分析預測就餐人數，實施動態管理。推進「健康食堂」建設，合理搭配菜品，注重膳食平衡，多採用小份、拼盤等形式，鼓勵位置相近單位共用食堂餐廳，並強化餐廚垃圾源頭減量。

【糧食安全】官媒轟「大胃王吃播」浪費食物 直播平台：宣揚量大多吃可封號 

【糧食安全】央視再提制止餐飲浪費：我國糧食處於「緊平衡」狀態

習近平罕有談糧食危機：堅決制止餐飲浪費

習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地

【糧食危機】11部門聯手遏制蝗蟲爆發成災　提出要「蟲口奪糧」

【新冠肺炎】中國農業部：疫情或引發新一輪全球糧食危機

【知識庫：雞屁股其實食得、台灣用它做地道小吃】

雞屁股有人認為噁心，但也是不少地道菜、小吃的食材；只有打開網絡食譜，便會發現雞屁股有滷水和燒烤等烹調方法，台灣夜市的鹹酥雞屁股、七里香（烤雞屁股）更是有名。

有傳言指出雞屁股是淋巴腺集中部位，含有大量的巨噬細胞，吃多了恐會致癌。但台灣林口長庚醫院毒物科主任顏宗海指，這說法無科學根據。

台灣小吃七里香（烤雞屁股）

責任編輯：鄧國強 

相關文章

糧食都不要了？ 內蒙被揭鏟田2萬多畝 為達退耕指標
2020/08/12
糧食都不要了？ 內蒙被揭鏟田2萬多畝 為達退耕指標
【糧食安全】央視再提制止餐飲浪費：我國糧食處於「緊平衡」狀態
2020/08/13
【糧食安全】央視再提制止餐飲浪費：我國糧食處於「緊平衡」狀態
【糧食安全】官媒轟「大胃王吃播」浪費食物 直播平台：宣揚量大多吃可封號
2020/08/13
【糧食安全】官媒轟「大胃王吃播」浪費食物 直播平台：宣揚量大多吃可封號
【糧食安全】內地也趕絕大嘥鬼！全國人大擬立「惜食法」
2020/08/13
【糧食安全】內地也趕絕大嘥鬼！全國人大擬立「惜食法」
【糧食安全】中央倡「惜食」背後？夏糧小麥減收近千萬噸
2020/08/14
【糧食安全】中央倡「惜食」背後？夏糧小麥減收近千萬噸
美食 食譜 食用安全 酒店 街頭小食 習近平 餐飲 小吃 採購 侍應

上一篇文章

「太極大師」馬保國被KO後復出 內媒轟碰瓷武術成生意（有片）

下一篇文章

長江嘉陵江洪水夾擊 重慶多處嚴重水浸 部分地區停電（多圖有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江暴雨】四川洪水淹到樂山大佛腳趾　1949年來首次
【長江暴雨】四川洪水淹到樂山大佛腳趾　1949年來首次
【新冠肺炎】恐鈔票播毒　深圳超市實施「使用現金實名制」
【新冠肺炎】恐鈔票播毒　深圳超市實施「使用現金實名制」
葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）
葉璇餐廳吃鄰桌二手餸　變內地「惜食」大紅人（有片）
【新冠肺炎疫苗】中國標準曝光：新冠疫苗保護期不能少於半年
【新冠肺炎疫苗】中國標準曝光：新冠疫苗保護期不能少於半年
台灣擬封殺愛奇藝、騰訊　9月3日禁大陸OTT投資（更新版）
台灣擬封殺愛奇藝、騰訊　9月3日禁大陸OTT投資（更新版）
【新冠肺炎】武漢泳池3000人貼身派對 世衛恐播毒死人（有片多圖）
【新冠肺炎】武漢泳池3000人貼身派對 世衛恐播毒死人（有片多圖）