「太極大師」馬保國被KO後復出 內媒轟碰瓷武術成生意（有片）

曾自稱「渾元形意太極掌門人」的68歲馬保國，3個多月前遭業餘搏擊手30秒內擊倒3次引發爭議，在沉寂過後，他近日「重出江湖」出席武館開業活動，與「袈裟大師」互動，再惹起熱議。

在最新影片中，馬保國被指武術動作敷衍潦草，更被對手「打臉」。《中國青年報》評論文章狠批，馬保國分明是把「碰瓷傳統武術」做成了一門生意。

影片連結

據內地傳媒報道，馬保國周二（18日）在江蘇張家港出席一間武館開業活動，並與一位「袈裟大師」互動。在影片中，馬保國的動作被指連花拳繡腿都算不上，只是簡單的擺弄，而馬保國還說：「我和大師做慢動作，是為了讓大家看（清楚）。」

內地網民反應：

演技不過關，活動噱頭而已。 高僧： 說好不打臉的！大師：我又沒臉，我哪知道哪是臉啊！ 這些「大師們」把臉皮都做成了生意 你看這動作像是能鍛煉身體嗎？隨便幾個俯臥撑都能比這強吧 傳統武術強身健體我信，論克敵制勝，我更相信我們的解放軍、武警官兵們

據澎湃新聞，武館招生人員稱開業時馬保國正在當地，承認其負面影響大。

偽大師商業炒作賺錢

《中國青年報》評論稱，前有雷雷，後有馬保國，一個個所謂武術「大師」循著當網紅的邏輯被製造出來，指他們似乎並未在武術正途上堅持修煉，反而在旁門左道上一路狂奔。對他們來說，勝負並不重要，關鍵是能否讓自己火起來、賺得足夠多的流量。出名後，這些「大師」便可假借收徒、商演、出書之名將流量變現，賺得盆滿缽滿。

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文章批評，這些「大師」披著武術的外衣，內裡卻是誤人子弟、涉嫌虛假宣傳的忽悠，強調要打破他們「惡意炒作-忽悠成名-不當獲利」的碰瓷鏈條，才能還武術應有的清淨。

中國武術協會上月表示，近期一些偽「大師」、假「掌門」通過「約架」等方式進行商業炒作，給中華傳統武術形象帶來嚴重損害。協會倡議不得隨意自創武術拳種和門派，習武者不得自封「大師」「掌門」等稱號，不得以「拜師收徒」「賀壽慶典」等斂財。

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責任編輯：林佩怡

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