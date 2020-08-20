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【中美角力】美日東海今年最大規模軍演 日媒：可視為牽制解放軍

國情動向 13:13 2020/08/20

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近期，中、美、日的海上動向引人關注。據日媒報道，日本航空自衛隊與美軍18日實施大規模聯合演習，在東海與日本南西諸島（九州島南方到台灣東北方）周邊空域出動39架軍機。報道指，這是美日今年以來最大規模聯合演習，可視為對解放軍意圖向東海與西太平洋發展的牽制動作。

讀賣新聞報道，18日的聯合演習中，日本航空自衛隊出動F-15等20架戰機，美國則出動海、空軍與陸戰隊，包括B-1轟炸機、最先進的匿蹤戰機F-35B、空中警戒管制機（AWACS）等19架戰機精銳盡出，在東海上空進行空戰訓練。

報道指出，雖然日本防衛省自衛隊表示各項演習均非針對特定國家，但中國公務船今年多次在釣魚島台列嶼（日本稱尖閣諸島）周遭海域出沒（日方稱侵入領海），美日政府憂心中國試圖進一步改變現狀。

報道認為，由於中國政府對釣魚島列嶼周邊的禁漁令在16日解禁，自衛隊與美軍於15日到18日在東海等地相繼實施聯合演習，可視為美日希望藉此牽制中國，不要出現挑釁行為。

還有消息指，日本防衛相河野太郎計劃本月29日飛往關島，與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）舉行會談，預料商討如何應對中國，包括討論中國在東海和南海增加軍事活動。

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責任編輯：尹航

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