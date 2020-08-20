美商會包機獲准下月返中國 專家：釋中方對美企友好態度　

受新冠肺炎疫情影響，各國實施旅行限制。據中國美國商會官網消息，在中國政府和有關部門的支持下，該商會一架包機將於9月12日從三藩市直飛北京，是疫情爆發以來首次。

據中國美國商會微信公眾號周三（19日）消息稱，北京市政府上周五（14日）初步批准該商會的包機申請，日期由原定8月28日改至9月12日，是考慮到包機的申請過程較為複雜，且要確保有足夠數量符合條件的乘客乘坐。

據媒體引述商會內部人士稱，自本周一以來，已經有近200人報名乘坐包機，遠超過120人的最低要求。

根據中國美國商會的要求，申請乘坐包機人士或其供職的企業，必須是該會會員，工作地點必需在北京，且同時收到北京市政府的邀請函。申請人需已持有或將很快獲得有效的再入境簽證，符合條件的企業高管家屬也可以隨機同行，所有乘客在登機前都需通過新冠病毒核酸檢測，到達後也要接受隔離。

美國《華爾街日報》日前援引中國歐盟商會的評估表示，目前約有25萬常駐中國的外國專業人員仍留在國外。該商會上海分會7月的一項調查发現，有56%的公司有員工沒能返回中國，40%的受影響企業表示，這些員工的缺席對公司的銷售業績造成了影響。

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此前已有多個國家包機送商界人士返回中國。從5月下旬到7月上旬，中德「快捷通道」商業包機已分三批次從德國接送數百名德國企業家和家屬。南韓政府也於7月和8月安排包機將200多名韓企員工送回中國。

據《環球時報》引述中國社科院美國問題專家呂祥認為，盡管美國企業高管包機一事很難說能否在中美政治關係上起到積極作用，但至少表明了中國政府的一個態度，即不管美方做出怎樣惡劣的舉動，中方對待美國企業肯定是友好的。「我們對美資企業沒有任何仇視，美國政府所表達的任何敵視態度，不妨礙我們中美兩國企業的互利合作。」

另據路透社19日報道，美國交通部周二表示，中國和美國將各自允許航空公司將兩國之間的每周航班數量由現在的4班增至8班。

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責任編輯：蒯宇澄

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