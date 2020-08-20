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【台海局勢】台民調：近8成民眾認為大陸不可能攻台

國情動向 14:23 2020/08/20

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在中美角力升級、台海局勢日益緊張之下，台灣的中華民意研究協會最新民調顯示，近8成民眾認為大陸不可能攻台，近6成受訪者認為若兩岸衝突，美方將會出兵援助台灣。

中華民意研究協會今日上午公布民調結果，顯示多數民眾對於蔡英文執政下的兩岸關係表達憂心，38.7%認為越來越差，43.2%認為差不多，7.5%的民眾認為越來越好。

近6成認為美方會出兵援助 學者：過度樂觀

至於台灣外交部長吳剑燮曾稱，大陸推動港區國安法後，下一步很可能就會對台灣動武。根據民調，只有29.5%的民眾認為大陸在港區國安法通過後武力犯台的可能大增，56.6%並不認同。若直接問大陸攻台的可能性，79.6%的民眾認為不可能，只有11.6%認為有可能。

若大陸若攻台灣，民眾是否願意上戰場抵抗？民調顯示，願意（48.4%）和不願意（42.3%）的比例參半。至於兩岸衝突美方會否出兵援助，58.7%台灣民眾認為美方會出兵援助，僅28.6%民眾認為不會。

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此外，若美中之間發生衝突，有46.9%的受訪台灣民眾認為應該避免捲入，21.6%認為應堅定支持美方，另兩成認為應視國際社會立場而定。

有關民調於本月11日至14日舉行，成功樣本數為1068個。

據中評社報道，中華民意研究協會理事、政大選舉研究中心副研究員俞振華表示，美國做的民調只有35%贊成援助台灣，台灣民調卻有58.7%台灣民眾認為美方會出兵助台，認為台灣顯然對美國過度樂觀。

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責任編輯：林佩怡

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