▲ 【中美角力】美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍

美國俄羅斯核裁軍談判，美國改變策略暫緩要求中國接受戰略武器限制之際，美國傳媒指，中國快將建成核爆模擬器，威力更是美國「Z機器」22倍。核爆模擬器能在不使用核武下搜集數據，並用於研發核武器。中美均掌握核爆模擬器的話，美媒稱，意味雙方核威懾一旦失效，也能在安全情況下向對方證明，自己核武庫不是省油的燈。

美國《國家利益》雜誌（The National Interest）近日刊登文章，形容中美正以最新形式軍備競賽：以巨無霸機器測試核武。文章指，中國工程物理研究院正在四川綿陽，建造相當於美國「Z機器」（Z machine）的設施。

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美國Z機器全稱「Z脈衝功率設施」（Z Pulsed Power Facility），是世上現存最大型高頻電磁波產生器。Z機器位於美國新墨西哥州阿爾伯克基市（Albuquerque），並由桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）營運。

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Z機器利用強大電流和磁場，產生高溫、高壓及高輻射環境，為高能量密度科學研究提供數據。Z機器能為核武提供模擬引爆電腦模型，可用於核武設計和驗證。科學家亦以此來研究核聚變發電（現有核電技術限於使用核裂變原理）。

文章引述《南華早報》兩年前報道稱，中國版Z機器設計，能在瞬間產生6,000萬焦耳能量，是美國Z機器270萬焦耳的22倍以上，並製造出攝氏超過1億度高溫環境。

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核爆模擬器會發射強大脈衝電流，打向數百條鎢絲組成的目標，每條鎢絲比頭髮還要幼；脈衝電流經過時，這些鎢絲會爆炸並蒸發，形成等離子體（電漿）和強大磁場，驅使爆炸產生的粒子向內移動；當粒子互相碰撞，就會產生以X光為主的強烈輻射，形成能準確反映核爆的環境。

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中美關係正陷入建交以來低谷。美國特朗普政府此前退出美俄《中程導彈條約》，解開製造戰術核導彈禁忌，最終可能導致核武使用門檻降低。美俄《新削減戰略武器條約》明年初期限屆滿時間點也在迫近，美俄目前仍在談判續約。

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《國家利益》稱，美國有約近7,000枚核彈頭，足以摧毀中國及俄羅斯；俄羅斯核彈頭數量與美國相約，可以對美國以其人之道還治其人之身；中國則估計有300枚核彈頭，規模少得多，但未至於不能重創美國。

文章因此認為，即使核武模擬器威力再大，也不一定擁有對敵優勢。「更高效的核彈可殺更多的人，但這並不會改變互相保證毀滅的基本戰略。

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責任編輯：連兆鋒