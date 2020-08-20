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【中美5G角力】美辣手切斷華為晶片供應　「誤傷」南韓經濟

經濟脈搏 15:51 2020/08/20

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【中美5G角力】美辣手切斷華為晶片供應　「誤傷」南韓經濟

中美5G科技戰白熱化，特朗普政府日前公布封殺令2.0，接近全面切斷華為的晶片供應源，但此舉恐將殃及南韓經濟；皆因晶片是南韓最大單一出口類別、中國又是主要買家，韓資晶片商倘不能向華為供貨，不利該國經濟復蘇。彭博社列舉關鍵數據，說明南韓當前尷尬局面，

美國商務部17日表示，將進一步限制華為獲得商用「現成晶片」的管道，外國公司若使用美國製的設計軟件和設備，生產半導體產品，未經美方許可不能向華為供貨。

晶片出口佔南韓出口總額17%　中國是大買家

南韓最大兩家晶片出口商三星電子、SK海力士（SK Hynix）都使用美國製設備；而三星、SK海力士跟華為等中國企業的生意往來，佔到其營收很大部分。

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彭博社報道舉例，在最近1季，三星近20%的營收來自中國，海力士此一數據更是將近40%。

南韓工業經濟與貿易研究所的分析師Kim Yang-paeng表示，美國對華為的限制可能導致南韓對中國科技產品出口減少，包含半導體在內，「如果中國的晶片需求減弱，南韓出口可能永遠無法像過去一樣」。

事實上，另一組數據更能說明問題。

晶片是南韓最大單一出口類別，而中國是南韓最大貿易夥伴；南韓國際貿易協會數據顯示，去年南韓晶片出口額940億美元，佔到南韓出口總額的17%。

SK海力士40％營收來自中國

如中國不能買南韓晶片，南韓晶片業受打擊、最終出口表現受牽連，箇中邏輯關係顯然易見。

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彭博社又指出，近年來華為已成為南韓晶片的主要買家，隨著華為產品陣容從智能手機擴展到無線網路，對南韓採購額也跟著擴大。科技媒體ZDNet Korea此前報道，華為主管透露，2019年華為預計會從南韓採購超過100億美元的產品。

不過，報道指出，華為一旦因晶片禁令走下坡，有可能對南韓如智能手機等的部分產業仍是一項有利因素，目前三星智慧手機和華為在全球競爭市佔第1的寶座，但中國其他手機廠仍是可能帶來威脅。

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責任編輯：鄧國強

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