中國商務部：中美已商定近日通話 稱中國全球製造業地位不會動搖

中美貿易代表據報計劃未來數天舉行視像會議， 評估中美貿易戰第一階段協議執行， 中國商務部今天（20日）在網上例行新聞發布會上表示，中美雙方已商定將於近日舉行通話。

歡迎美資 調查：9成美企在華業務保持盈利

商務部並稱， 今年以來，星巴克（ Starbucks ）、開市客 （Costco） 、特斯拉（ Tesla ）等一批美資大項目紛紛落地到資，顯示出美國投資者和美資企業對中國市場的信心。中方一如既往歡迎包括美資在內的外國投資者在中國投資經營，共享中國發展機遇。

商務部指出，美中貿易委員會8月14日發布的報告顯示，91%的受訪美國企業表示其在華業務保持盈利，83%表示將中國視為全球最重要或前五大市場之一，近70%的受訪企業表示對中國市場未來5年的商業前景表示樂觀，75%表示未來一年將保持或擴大在華投資規模。事實證明，中國仍然是包括美國在內的各國投資者投資興業的熱土。

而自新冠疫情爆發以來，中國在全球產業鏈、供應鏈的作用備受關注，商務部表示，近年來，一些企業基於成本因素等方面考慮，對全球產業佈局進行調整，是市場經濟下的正常現象。

商務部稱，中國的勞動力資源、產業配套和基礎設施，以及14億人口的巨大市場優勢沒有改變。隨着中國疫情防控取得戰略性成果，中國將繼續推進更高水平對外開放，繼續在穩定全球產業鏈、供應鏈中發揮應有作用，「中國在全球製造業中的地位不會動搖。」

中美貿易高級官員評估中美貿易戰第一階段協議執行的視像會議，突在據報上周六（15日）舉行前夕延遲，美國總統特朗普其後自稱，是他推遲了中美貿易協議對話，因為自己「現在不想與中國說話」。

《華爾街日報》最新引述中美官員透露，中美貿易談判代表計劃未來數天舉行 視像 會議，就第一階段貿易協議條款的履行進展，以及美國對中國科技公司採取的行動進行磋商。

中美兩國今年一月簽署貿易戰首階段協議，中國承諾在2017年進口額基礎上，今明兩年增購2000億美元的美國產品和服務，並每6個月開會一次評估貿易協議執行情況。

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責任編輯：馬佩君

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