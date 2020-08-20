【中美角力】人民日報刊文：中美迫切需要開啟新的對話

中美關係惡化之際，中方頻頻提出對話。官媒《人民日報》今日刊文，稱中美合則兩利、鬥則俱傷的道理始終未變，雙方要汲取歷史智慧，妥善管控分歧，讓兩國關係在新的基礎上重新穩定下來。而當前中美之間迫切需要開啟新的對話，「爭吵不要緊，要緊的是雙方要有誠意談」。

該篇文章署名為中國社科院榮譽學部委員、美國研究所研究員陶文釗。文章提到，中美關係處於建交以來最困難的時期，美方對中國和中美關係的錯誤認知和惡劣言行，可能導致兩國關係進一步惡化。在中美關係歷史上，戰略誤判曾造成嚴重後果，但雙方更多時候通過智慧和理性的舉措避免形勢惡化。其中一些經驗仍有借鑒意義，包括保持溝通渠道暢通。

爭吵不要緊 雙方要有誠意談

文章提及，在上世紀五六十年代冷戰的嚴峻環境下，中美仍維持大使級會談作為雙方溝通渠道，在一些問題上發揮重要作用。而1971年基辛格訪華、1972年尼克遜「破冰之旅」，雙方好不容易開啟面對面的對話，1979年兩國建立外交關係時也有過這樣的對話。這些對話、談判是真誠、深入和成功的，是戰略性對話，令中美隔絕20多年後關係拉近，建立初步的互信。

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文章認為，當前中美之間迫切需要開啟新的對話。現在中美更有可能利用各種對話渠道，把雙方核心利益、戰略意圖等都敞開來談。中方已明確表示，中方對話的大門是敞開的；只要美方願意，中方隨時可以恢復和重啟各層級、各領域的對話機制。對話中可能發生爭吵，這不要緊，要緊的是雙方要有誠意談。隔空喊話，或者一味指責不僅無濟於事，還會造成新的誤解。

避免問題泛意識形態化 進退有據

陶文釗又在文章中稱，中美要保持理性、客觀的態度，避免把兩國關係中的種種問題泛意識形態化。一旦讓意識形態因素佔據兩國關係主導地位，就會扭曲事情的真相，給兩國關係帶來嚴重破壞。

此外，陶文釗提出要留有餘地，進退有據。在雙邊關係出現突發事件衝擊的關頭，雙方反應和表態都留有餘地，避免緊張關係的進一步升級。

他指出，事實證明，中美之間沒有過不去的坎，關鍵在於要有相互尊重、平等相待、求同存異的誠意。雙方要始終堅持中美關係的正確方向，牢牢把握兩國共同利益。要繼續建設性管控分歧，恪守中美三個聯合公報原則和精神，尊重彼此核心利益和重大關切。

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責任編輯：林佩怡

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