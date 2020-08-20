【長江暴雨】四川樂山洪水後出現異味濃霧 居民稱味似爛皮蛋（有片）

南方暴雨持續，四川多地受災。樂山經歷洪水侵襲後，五通橋區更是產生異味濃霧，疑似发生化工廠氣體洩漏。隨後官方表示，經應急、環保等部門現場勘查，當地危化品企業未發生爆炸，未發現洩漏等異常現象，未發現氯化氫等氣體超標情況。

市民自發撤離 交通一度癱瘓

據新華社報道，20日上午，樂山市五通橋區疑似发生化工廠氣體洩漏。不少當地居民反映聞到刺鼻氣體，有市民自发往遠處撤離，路上交通一度陷入癱瘓。

10時37分，五通橋區发布官方通報：經排查，區內所有化工企業均未发生爆炸。目前，五通橋中心城區產生的異味濃霧已由生態、環境等部門快速監測。11時38分，樂山市環境監測中心站、五通橋生態環境局對五通橋中心城區開展應急監測，所監測的氟化氫、VOCs、氯化氫、氯氣、氨氣指標均未出現超標數據。

網傳圖片及影片顯示，當地煙霧瀰漫，不少人戴口罩的同時，仍用手掩住口鼻。還有居民形容，味道像「皮蛋爛掉」。不少微博網民質疑異味是否源於化工廠洩漏，紛紛擔憂居民健康會否受影響。

五通橋區委書記張國清則表示，整個五通橋區沒有任何一家企業发生爆炸。

▲ 五通橋區委書記張國清表示，整個五通橋區沒有任何一家企業发生爆炸。

他說，經過樂山市環境監測中心站、五通橋生態環境局開展應急監測，所有監測的相關指標均未出現超標數據； 經過五通橋生態環境局、區應急管理局現場對重點區域、重點環境檢查和進行全方位、全覆蓋自查，均未发現任何洩漏等異常、安全環保現象，也沒有接到人員受傷的報告。

張國清稱，現在正開展水、氣的取樣監測，進一步全面深入排查，並持續開展監測工作。現在五通橋區社會秩序正常，希望大家不信謠、不傳謠。

责任编辑：尹航

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