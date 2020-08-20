環時：解放軍可一擊癱瘓台灣機場 甚至毋須過台海中線

▲ 環時：解放軍空軍可一擊癱瘓台灣機場 甚至毋須過台海中線

中美台海局勢趨向緊張，「武統台灣」受到廣泛議論。內地《環球時報》引述軍事專家向傳媒稱，解放軍具有一擊癱瘓敵方機場能力。文章形容，解放軍甚至不用過台灣海峽中線，即可一舉癱瘓台軍機場。而戰法有別於不少人可能首先想到的，解放軍火箭軍使用東風導彈萬箭齊發，文章指出，僅僅憑藉解放軍的空射火力，其實就可以完成這項任務。

壓制敵方防空和空中力量，是現代戰爭初段一大重要舉措。《環時》稱，「一擊癱瘓敵方機場」是個標誌性的說法，實際是要壓制敵方航空兵作戰能力，主要目標有兩個，首先是讓對方飛不起來，其次是讓對方降不回去。

知易行難，要做到這兩點其實不太容易。文章表示，即使強如美國，也在波斯灣戰爭、南斯拉夫戰爭當中花了很大力量，才勉強壓制住伊拉克及南斯拉夫航空兵部隊，後兩者只有零星飛機能夠起飛迎戰，而且很快就被擊落。

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不用「東風洗地」 空軍獨自能辦到

文章寫道，那麼解放軍能不能做到？面對這個問題，相當許多讀者的第一反應是「東風洗地」。誠然，火箭軍（解放軍導彈軍種）部隊無論從裝備還是訓練上，都有很強的反機場作戰能力。不過壓制台灣航空兵不是簡單地把跑道炸掉，更重要的是剝奪台軍的體系作戰能力。「如果大陸真的發起武力統一，當然是陸海空兵器一起上陣。」

然而文章指出，其實僅僅憑藉解放軍的空射火力，就可以完成這項任務。

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炸彈航程150公里 投彈不用過台海

戰機再好打，也要有指揮體系方能發揮作用。文章稱，壓制台軍航空兵，首先要把航管雷達和通信指揮中心打掉。台灣縱深狹小，主要軍事基地早就被外界充分了解。用出現在珠海航展上的各種衛星制導滑翔炸彈，就可以把台灣的固定雷達和指揮中心全部幹掉。其中FT-12炸彈射程達到150公里，意味著載機甚至不用過台海中線就可以投彈。

解放軍空軍亦裝備了反輻射導彈（追蹤輻射源來打，專門摧毀雷達）。《環時》指，早在2016年，央視就播出了空軍用反輻射導彈攻擊雷達的畫面。「台灣在這個問題上，不需要有什麼幻想，無論愛國者（美製防空導彈系統）是多少錢買的，也會在反輻射導彈的攻擊下變成瞎子。」

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反跑道炸彈 贏取時間決定戰爭勝負

至於對付機場跑道，文章稱，秘訣並非使用大威力炸彈，而是威力小一點、爆點深一點的炸彈。反跑道炸彈鑽進跑道下面再起爆，會在跑道上形成大鼓包，令飛機不能起降，要搶修的話用推土機也對付不了，需要用炸藥炸開鼓包然後再修，這就為攻擊方爭取了寶貴時間，戰爭勝負可能就此敲定。

文章指，大陸在2014年珠海航展上，已展出了類似法國「迪朗達爾」反跑道炸彈（BLU-107 Durandal）的型號炸彈。「把台軍清泉崗基地炸成亂葬崗是毫無壓力的。」

對於台軍兩類特殊機場，包括修建在阿里山反斜面上的所謂「山後機場」，以及台灣東岸花蓮的「佳山工程」洞庫機場。文章表示，在解放軍不擁有精確制導武器的七八十年代，這兩種機場確實很難對付，但如今已是21世紀，只要對衛星制導炸彈和遠程導彈做合理的航路規劃，打斷山後機場跑道、封死洞庫機場出口，都不是什麼難題。

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責任編輯：連兆鋒