▲ 【長江暴雨】李克強洪峰抵達日赴重慶視察 踏泥慰問災民（有片）

長江暴雨停不了，重慶迎來新一波洪峰。在城區水浸、停電頻現的嚴峻災情下，國務院總理李克強今天（20日）前赴重慶慰問災民；根據中國政府網發布照片，他在視察過程中踏著泥濘，深入不久前才被洪水淹沒的村落。

中國政府網通報，李克強當日上午11時許飛抵重慶，一下飛機馬上轉乘火車、汽車，一路輾轉來到洪水災情嚴重的潼南區雙壩村。

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李克強對當地幹部和隨行人員說，要落實好中共總書記習近平對防汛救災、和災後重建工作的重要指示精神，確保人民群衆的生命財産安全。

李克強乘飛機、火車及汽車 深入災區

據稱，雙壩村位於涪江沿線，全村8000多人全部受災，屋內積水最高時達一人多高，村莊周圍的農田、蔬菜大棚全部損毀。

報道又指，李克強沿途看望慰問受災群衆，走進水毀房屋、受災農田和災民安置點等，詢問村民有什麽具體困難，需要國家哪些政策支持，並保證當局一定會幫助大家渡過難關。

村民們告訴李克強：

我們從來沒有見過這麽大的洪水，很多在外打工的人都回家來救災，所幸沒有造成人員傷亡。

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▲ 中國政府網通報，李克強當日上午11時許飛抵重慶，一下飛機馬上轉乘火車、汽車，一路輾轉來到洪水災情嚴重的潼南區雙壩村。

▲ 而官方公布的照片，李克強踏著泥濘，親進入村落。

李克強說，家是最有凝聚力的，這麽大的災害大家一起努力頂住了，沒有人員傷亡就是最大的勝利。而官方公布的照片，李克強踏著泥濘，親進入村落。

新一波洪水周三起抵達重慶。嘉陵江水位急漲，重慶城區多地嚴重水浸，沿江路段、景點被淹，部分地區停電。當地已啟動有史以來首次防汛I級應急響應，全面進入緊急防汛期。

國網重慶市電力公司消息，截至周三上午8時，今輪洪峰已造成嘉陵江、長江沿岸潼南、合川、銅梁、北碚、永川、江津區、市區、市南、市北9家供電單位停運11條10千伏線路，6.39萬用戶停電；已恢復1.14萬戶用戶供電。

責任編輯：鄧國強

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