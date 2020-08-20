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解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米

國情動向 18:04 2020/08/20

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【中美角力 台灣局勢】解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米

中美台海緊張，解放軍連日在東海台海實戰化演練，央視近日也曝光了解放軍一款新型聰明炸彈，號稱可一發癱瘓整座機場。據稱，解放軍這款新型炸彈殺傷面積達到6,000平方米，相當於6.5萬呎，差不多是1個標準足球場的範圍。

央視近日播出一款中國自行研製、由飛機搭載空投彈藥在倉庫的畫面。這是一款介乎空對地導彈，以及精確製導炸彈的新型混合武器，航程足夠載機可在敵方火力範圍之外的安全距離投放，彈身內裝有數以百枚子彈藥，可覆蓋廣大面積。

解放軍新武器曝光 一彈炸掉整座機場 殺傷面6000平米

這款武器歸類為滑翔制導炸彈，重達500公斤。這種武器由飛機投放後，彈身上方翅膀會向兩側打開，令炸彈變成一架滑翔機，飛向遠距離目標，航程超過60公里。

環時：解放軍可一擊癱瘓台灣機場 甚至毋須過台海中線

這款釋放子彈藥的裝置也叫作「佈撒器」。報道稱，這炸彈外觀雖然較像導彈，但它有一個正方形的橫截面，來容納更多的子彈藥。這種設計還可以減少武器的雷達橫截面，提高武器的隱身能力，使其更難被攔截。

武器製造商中國北方工業集團公司一名高級工程師表示，炸彈可以攜帶6種類型、最多240枚子彈藥，投放後殺傷面積達到6,000多平方米。

美媒：中國快建成模擬核爆「Z機器」威力為美國22倍

央視表示，攻擊坦克和裝甲車集群時，炸彈可以使用能從頂部穿透裝甲的反坦克子彈藥；炸彈也可以裝備區域封鎖子彈藥，攻擊機場等大型設施。

《環球時報》引述專家稱，子彈藥數量之多，意味能夠摧毀整條機場跑道，而且其中一些子彈藥可以是地雷，使敵人嘗試修復跑道非常危險，敵人的戰鬥機會無法出擊，因此使用這種武器可以奪取空中優勢，獲得戰術甚至戰略優勢。

央視：武統台灣一旦觸發 「首戰即終戰」

台灣民調：近8成民眾認為大陸不可能攻台

釋反台獨訊號？解放軍驅逐艦東海演練干擾彈（有片）

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責任編輯：連兆鋒

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